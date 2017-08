FOTO: Iseng Cover Lagu di Toilet, Raisa Dapat Komentar dari Brian McKnight

JAKARTA - Penyanyi Raisa baru-baru ini mengunggah beberapa video mengcover beberapa lagu bersama dengan kedua teman wanitanya. Hal itu pun dilakukan kekasih Hamish Daud dan teman-temannya di kamar mandi atau toilet dan di tempat tidur.

Sebelumnya, Raisa dan kedua temannya mengcover lagu miliknya sendiri yang berjudul Biarkanlah, serta I Can't Make You Love Me milik Bonnie Raitt. Pada video yang terakhir diunggah, mereka pun menyanyikan lagu milik Brian McKnight, yakni 6, 8, 12.

"Untuk menutup sesi tur ga pulang pulang kali ini, the bathroom trio mempersembahkan "6, 8, 12" by the one and only @brianmcknight23 ! Shoutout to @gamal1990 for the backing arrangements ?," tulisnya.

Namun siapa sangka kalau keisengan Raisa di kamar mandi tersebut mendapatkan respon dari penyanyi aslinya, Brian McKnight. Ia menulisnya pada kolom komentar dan mengatakan kalau dirinya menangis saat menonton video tersebut, dan sangat mengagumi dengan suara yang dimiliki oleh pelantun Kali Kedua itu.

"I am literally in tears right now watching and listening to this so talented pitch and runs so incredible wow!!!!!! Awesome," tulis Brian.

Melihat komentar tersebut, Raisa sangat terkejut dan tak percaya kalau video itu ditonton serta diresponi. Wanita 27 tahun ini pun langsung mengucapkan terima kasih untuk Brian.

"Omg can't believe you're watching this! Thank you @brianmcknight23 ???," balasnya.

Sebelumnya, wanita bernama lengkap Raisa Adriana ini memang sempat berduet dengan Brian McKnight dalam pergelaran Konser "The 90s Soul Ace pada Desember 2016 lalu di Jakarta.