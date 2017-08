Pertama Kali Show di Indonesia, NCT 127 dan DNCE Sukses Pukau Penonton

JAKARTA - Terbayar sudah rasa penasaran penonton yang ingin melihat aksi panggung DNCE dan boyband Korea NCT 127. Rabu 9 Agustus 2017, penggemar akhirnya bisa melihat langsung penampilan memukau grup beda genre tersebut dalam gelaran joint concert di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

NCT 127 tampil lebih dulu ketimbang DNCE. Sebagai boyband yang tengah digandrungi remaja-remaja Indonesia, penampilan Mark cs menjadi salah satu yang paling ditunggu. Sesaat sebelum mereka naik ke atas panggung, fans dengan semangat meneriakkan nama mereka.

NCT 127 menandai penampilan perdana mereka di Indonesia dengan membawakan Firetruck dan Limitless. Begitu selesai dengan Limitless, boyband termuda SM Entertainment ini langsung menyapa ribuan penggemar yang sudah menunggu mereka.

"Kami datang pertama kali ke Indonesia. Karena itu kami akan membawakan performance yang bagus untuk kalian. Apakah kalian bersenang-senang? Karena kami baru datang ke Indonesia, kami harapkan semangat dan dukungan kalian," kata NCT 127 usai memperkenalkan diri dalam konser di JIExpo Kemayoran itu.

Pasca-menyapa penggemarnya, NCT 127 kembali menunjukkan kemampuan vokal dan dance mereka dengan membawakan Good Thing dan 0 Mile. Sebelum mengakhiri penampilannya dengan Cherry Bomb, sub-unit NCT beranggotakan sembilan orang itu menuturkan rasa gembira mereka karena akhirnya bisa bertemu fans Indonesia.

"Waktu berlalu begitu cepat. Make some noise! Kami senang bisa sedekat ini dengan NCTzen (sebutan fans NCT) Indonesia. Terima kasih," tutur NCT 127.

Tak mau kalah dari NCT 127, DNCE juga sukses menyihir pengunjung konser. Joe Jonas, Cole, Jinjoo, dan Jack mengajak penonton berjingkrak selama sekitar sejam aksi panggung mereka.

"Jakarta. Let's say Jakarta! Halo, kami DNCE. Ini adalah pertama kalinya kami pernah tampil di Jakarta. Ayo mulai pestanya," ujar Joe sang vokalis.

Membuka penampilannya, DNCE menyanyikan lagu Naked. Setelah itu, secara berturut-turut band rock Amerika ini melantunkan Body Move, Pay My Rent, Doctor You, Toothbrush, Almost, dan Kissing Stranger.

Tak hanya menyanyikan lagu-lagu di album lama dan baru, DNCE juga membawa penonton bernostalgia ketika mereka membawakan medley lagu-lagu 90-an. Grup beranggoyakan empat orang itu menyanyikan sepenggal lagu Wannabe dari Spice Girls dan Ups I Did It Again milik Britney Spears.

Kejutan DNCE tak berhenti sampai di situ. Setelah menyanyikan lagu hits mereka, Cake by the Ocean, secara tiba-tiba Joe kembali ke depan panggung sambil membawa bendera Merah Putih seraya menyanyikan We Are The Champions milik Queens.

Sebelum konser dimulai, DNCE memang sudah mengatakan jika mereka punya kejutan di atas panggung. Ketika banyak yang menduga mereka akan berkolaborasi dengan salah satu pengisi acara, ternyata momen-momen di ataslah kejutan yang dimaksud.

Sementara itu, DNCE mengatakan jika suatu hari nanti mereka pasti akan kembali ke Indonesia lagi. Joe, Cole, Jack, dan Jinjoo merasa senang dengan antusiasme serta sambutan fans mereka di Indonesia.

"Ya tentu saja kami sangat senang. Kami akan kembali lagi dan menggelar banyak konser," janji DNCE beberapa jam sebelum konser dimulai.

Konser ini sejatinya tak hanya dimeriahkan oleh NCT 127 dan DNCE. Joint concert tersebut juga menghadirkan musisi-musisi dalam negeri seperti Raisa, Afgan, Isyana Sarasvati, dan Dipha Barus serta DJ asal Jepang, AmPm.