Keren, Isyana, Raisa, Afgan, hingga Dipha Barus Manjakan Pecinta Musik Indonesia

JAKARTA - Pecinta musik Indonesia minggu ini terasa spesial. Di tengah kepenatan aktivitas sekolah dan kerja, masyarakat Indonesia dihibur dengan konser yang menghadirkan Raisa, Afgan, Isyana Sarasvati, dan Dipha Barus.

Dalam konser yang digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Utara tersebut, Raisa hingga Dipha Barus bergantian memanjakan pecinta musik Tanah Air. Emosi penggemar dicampur aduk mulai dari diajak melompat-lompat gembira, bergalau ria, dan kembali diajak bersenang-senang.

Isyana lebih dulu tampil dibanding ketiga rekannya. Gadis kelahiran Bandung 1993 silam itu menghibur penggemar dengan suara emasnya saat menyanyikan lagu-lagu hitsnya seperti Keep Being You, Kau Adalah, Tetap Dalam Jiwa, serta medley lagu Barat Cold Water dan Closer.

Setelah Isyana, giliran Raisa yang menguasai panggung. Calon istri Hamish Daud itu melantunkan empat lagu populernya yaitu Tentang Cinta, Usai di Sini, Could It Be, dan Kali Kedua.

"Hai semuanya. Deg-degan banget. Aku di belakang panggung gila banget loh dengerin teriakan kalian. Musisi malam ini seru banget. Kayaknya hanya aku yang bawain lagu galau," kata Raisa menyapa penonton.

Sebelum menutup penampilannya dengan lagu Usai di Sini, Raisa berkata, "Lagu ini menceritakan tentang sebuah hubungan yang kita tahu nggak bakal baik ujungnya. Untuk menghargai kenangan yang indah kita harus bijaksana. Sebelum menyakiti. Lebih baik kita usai di sini."

Usai dua solois perempuan itu, giliran musisi pria yang tampil. Afgan tampil lebih dulu sebelum Dipha Barus. Solois berkacamata ini total menyanyikan lima lagu. Satu lagunya, yakni Percayalah dinyanyikan dengan berduet bersama Raisa. Afgan berhasil membuat penonton galau saat dia menyanyikan Sadis di mana semua audience ikut bernyanyi bersama.

Musisi Indonesia terakhir yang tampil adalah Dipha Barus. DJ kelahiran 1986 itu meremix banyak lagu Barat terkenal seperti Alone, Summer, dan Faded, selain menampilkan lagu-lagunya sendiri. Dipha juga mengejutkan penonton ketika tiba-tiba ia meremix tiga lagu Korea, yakni Boombayah dari BLACKPINK, Ko Ko Bop milik EXO, serta New Face dari PSY.

Konser ini sejatinya tak hanya dimeriahkan oleh keempat solois Indonesia tersebut di atas. Joint concert tersebut juga menghadirkan musisi-musisi luar negeri, yaitu AmPm dari Jepang, DNCE, serta boyband Korea Selatan asuhan SM Entertainment, NCT 127.