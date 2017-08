Indonesia Jadi Sumber Produksi, Glenn Fredly Pilih Cokelat Dalam Negeri untuk Bisnis

TANGERANG - Banyak hal yang menjadi perhatian khusus Glenn Fredly dalam bisnis barunya. Ia bahkan terlebih dahulu melakukan penelitian sebelum memutuskan untuk terjun dalam dunia bisnis bidang kuliner.

Seperti diketahui, Glenn Fredly memulai bisnis cokelat untuk menjadi pekerjaan baru selain profesinya sebagai seorang musisi. Tak tanggung-tanggung, cokelat yang dipilih selalu dipastikan memenuhi kualitas terbaik.

Cokelat dari dalam negeri dirasa menjadi hal yang tepat ia pilih. Sebab pria 41 tahun ini berfikir bahwa salah satu negara penghasil cokelat terbesar adalah Indonesia sehingga layak untuk dikembangkan.

"Ya itulah yang saya bilang saya pengin punya kualitas (bisnis yang baik) ya kenapa enggak nih kita punya cokelat terkenal maksudnya salah satu produsen cokelat terbesar ya Indonesia," paparnya saat dijumpai di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Bagi Glenn Fredly, bisnis bukan sekedar mencari untung dan menambah kekayaan pribadinya. Seorang pebisnis harus mengutamakan pelayanan yang baik khususnya dalam produk yang ditawarkan.

Ia benar-benar memposisikan diri sebagai penjual dan pembeli untuk memberikan yang terbaik. Pelantun tembang hits You Are My Everything tersebut mengutamakan kualitas makanan untuk ditawarkan kepada para konsumen.

"Dan ini yang paling penting seperti yang saya bilang, kita punya misi kita bukan cuman sekedar seru-seruan tapi doing research," jelas mantan suami Dewi Sandra itu.

"Kita pikir punya konten yang ada dan pola-pola ingredient cokelat itu dikelola, cokelat itu dihasilkan dan pengin kualitas yang kita tawarkan ke banyak orang," tambahnya.

Glenn Fredly menjadi artis ke sekian kalinya yang memilih untuk membuka bisnis kue. Beberapa nama artis papan atas telah memulai lebih dulu untuk terjun dalam bidang tersebut.

Sebut saja Ruben Onsu, Sarwendah, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Dewi Sandra, Shireen Sungkar, dan beberapa artis lain yang telah lebih dulu menekuni bisnis kue di berbagai kota.