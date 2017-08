Daebak! Video Musik BLACKPINK Tembus 100 Juta View

SEOUL – Video musik As If It's Your Last dari girl band Korea Selatan, BLACKPINK akhirnya mencapai 100 juta klik di YouTube.



Setelah merilis lagu As If It’s Your Last di YouTube pada 22 Juni 2017, single tersebut sudah ditonton 51.036.583 kali hanya dalam 15 hari.

BLACKPINK juga menggeser rekor Knock Knock milik TWICE yang menembus 50 juta view dalam 18 hari, 21 jam, dan 6 menit.

Lagu yang diluncurkan pada Juni lalu itu menjadi video keempat yang mencatat prestasi menyusul "Boombayah," "Playing with Fire" dan "Whistle," kata agensi BLACKPINK, YG Entertainment.



“Sejujurnya, kami sangat terkejut dengan capaian tersebut. Pasalnya, kami belum memperkenalkan diri dengan baik dengan penggemar di Amerika Serikat,” ungkap Rose, personel BLACKPINK, mengutip Soompi.

Prestasi kali ini bahkan dicapai pada 46 hari sejak masa perilisannya.



Billboard menilai, kesuksesan As If It’s Your Last ditopang oleh musik yang lebih ringan dan keberadaan sejumlah rap berbahasa Inggris yang dinyanyikan oleh Lisa.

“Bahasa Inggris saya tak terlalu bagus. Itu sebenarnya menyulitkan saat proses rekaman. Tapi hasil akhirnya cukup bagus. Aku suka,” tuturnya.

Kesuksesan BLACKPINK ini membuat Yang Hyun Suk, CEO YG Entertainment, berbangga hati. Ini merupakan kesuksesan besar bagi YG Entertainment setelah sejumlah penyanyi di bawah naungannya menuai sukses. Dimulai dari Akdong Musicians pada awal tahun 2017, dilanjutkan WINNER, Sechskies, PSY, Daesung, iKON, G-Dragon, dan kini BLACKPINK.

Mereka adalah girl band pertama YG dalam tujuh tahun terakhir setelah 2NE1 bubar.



BLACKPINK akan melakukan debutnya di Jepang pada 30 Agustus mendatang, demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.