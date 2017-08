Ditanya Soal Reuni Jonas Brothers, Joe Jonas: It's Possible

JAKARTA - Generasi 90an pasti familiar dengan band Jonas Brothers. Band berisikan tiga member dari Jonas bersaudara ini sempat menjadi idola kaum hawa karena ketampanan ketiga membernya, yakni Kevin Jonas, Joe Jonas, dan Nick Jonas.

Sayangnya, fans kini tak bisa lagi menikmati ketampanan mereka bertiga di atas panggung karena Jonas Brothers telah menyatakan bubar beberapa tahun lalu. Namun, hal tersebut tak berarti akhir bagi grup yang ketiga membernya membingi film drama musikal Camp Rock tersebut.

- Baca Juga: Nick Jonas Akui Jadi Penyebab Bubarnya Jonas Brother

- Baca Juga: Ini Pengumuman Resmi Jonas Brothers Bubar

Joe Jonas mengatakan jika kemungkinan bandnya reuni selalu ada. Sebagai band yang dibentuk dengan ikatan keluarga, mudah bagi Jonas Brothers untuk reuni sewaktu-waktu ketika mereka ingin dan siap.

"It's possible. Tidak ada yang tahu masa depan kan," kata Joe saat ditanya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

Lantas, apa yang membuat Jonas Brothers masih belum juga reuni jika itu adalah hal yang mudah? Jawabannya adalah karena ketiga member saat ini sedang fokua dengan karier individu masing-masing.

Joe sibuk berakting dan bermusik bersama band barunya, DNCE. Sementara Nick memilih bermusik secara solo. Sedangkan kakak tertua mereka, Kevin, saat ini fokus dengan keluarga kecilnya.

"Kami sekarang sibuk dengan kegiatan individu kami dan saling mendukung satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Itu hal yang paling penting. Memang tidak ada yang tahu ke depannya, tapi untuk sekarang kami masih fokus dengan kegiatan individu masing-masing," papar mantan pacar Demi Lovato ini.

Sebagai informasi, Jonas Brothers dibentuk pada 2005 dan langsung melejit setelah penampilan mereka di Disnet Channel. Setahun setelah debut, Jonas Brothers langsung merilis album pertama mereka yang diberi judul "It' About Time".

Selama berkarier, Jonas Brothers tak hanya aktif bermusik. Mereka juga bermain film. Jonas Brothers merupakan bintang utama film Camp Rock dan Camp Rock 2: The Final Jam yang dirilis 2010 atau dua tahun setelah film pertamanya. Mereka juga ikut membintangi Hannah Montana bersama Miley Cyrus.

- Baca Juga: Jonas Brother Dianggap Plagiat Lagu Jason Mraz

- Baca Juga: Bungsu Jonas Brothers Ditangkap Polisi Akibat Kepemilikan Ganja

Sukses bermusik dan berakting, Jonas Brothers lantas mengumumkan bubar pada 2013. Delapan tahun berkarier sebagai penyanyi, Jonas Brothers menelurkan empat album, yakni "It's About Time", "Jonas Brothers", "A Little Bit Longer", dan "Lines, Vines, and Trying Times".