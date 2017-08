Jelang Konser, Raisa dan Afgan Sibuk Foto Bareng DNCE dan NCT 127

JAKARTA - Malam ini, Rabu (9/8/2017), pecinta musik Indonesia akan dimanjalan dengan gelaran joint concert yang menampilkan penyanyi-penyanyi papan atas dari berbagai negara. Dalam daftar line up tersebut ada Raisa, Isyana, Afgan, Dipha Barus, AmPm, DNCE, dan NCT 127.

(Baca Juga: Pertama Kali Tampil di Indonesia, DNCE Butuh 4 Jam untuk Persiapan)

Punya kesempatan tampil di satu acara dengan musisi-musisi internasional, Raisa, Afgan, Isyana, dan Dipha tak menyia-nyiakannya. Para solois top Indonesia itu menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan mereka.

(Baca Juga: Rilis Album Baru, DNCE Ceritakan Awal Mula Karier di Dunia Musik)

Raisa misalnya, memakai kesempatan ini untuk berkomunikasi dengan DNCE. Calon istri Hamish Daud tersebut sempat berbincang dan befoto bersama dengan Joe Jonas, Cole, Jack Lawless, dan Jinjoon.

"Aku sih ketemu AmPm, ketemu DNCE, ngobrol dikit, foto-foto. Kupikir they are as excited as we are karena baru pertama kalinya manggung di sini, lihat antusiasme fans di Indonesia," cerita Raisa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

(Baca Juga: Pendatang Baru DNCE Siapkan Debut Album)

Afgan pun menunjukkan antusiasme luar biasa menyambut kehadiran musisi-musisi luar negeri ini. Dikenal punya ketertarikan pada musik K-POP, Afgan pun memberikan perhatian lebih pada NCT 127. Sebelum konser kali ini, Afgan menyepatkan diri untuk mengecek video klip atau MV terbaru dari boyband SM Entertainment tersebut.

"Aku kurang update sama (K-POP) yang sekarang. Cuma kemarin banyak yang nge-wa minta tiket, ingin nonton NCT 127. Pingin sih lihat penampilan mereka nanti. Sempat ngecek di Youtube yang Cherry Bomb. Keren sih," puji Afgan.

(Baca Juga: Yes! Janet Jackson Siap Gelar Tur, Enam Bulan Pasca-Melahirkan)

Hal yang sama dilakukan oleh Dipha Barus. Rekan duet Bunga Cinta Lestari ini mengatakan jika dia menonton video-video AmPm dan akan senang sekali jika bisa berkolaborasi dengan DJ asal Jepang itu.

"AmPm sudah lihat di Youtube. Kalau kolaborasi, pingin sih. Tadi cuma ketemu doang, belum ngobrol," jelas Dipha.

Walau merasa senang bisa sepanggung dengan DNCE, NCT 127, dan AmPm, musisi Indonesia juga merasa tertekan. Afgan, Raisa, Isyana, dan Dipha ingin menunjukkan yang terbaik dan membanggakan Indonesia.

"Senang banget. Artisnya enggak cuma Indonesia. Seperti Isyana bilang, kita pasti ingin mewakili Indonesia dengan yang terbaik. Nervous pasti," pungkas Afgan.