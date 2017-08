Yes! Janet Jackson Siap Gelar Tur, Enam Bulan Pasca-Melahirkan

LOS ANGELES – Janet Jackson akan kembali menghentak panggung hiburan pada 7 September 2017. Awal minggu ini, ibu satu anak tersebut mulai sibuk berlatih tari untuk persiapan tur dunianya di Amerika Serikat.

Melalui Instagram, aktris Why Did I Get Married itu membagikan foto dirinya tengah berlatih tari bersama Preston Meneses, makeup artist Janet selama satu dekade. Pada caption unggahannya, dia menuliskan, “Hi kalian. Aku sangat semangat jelang rangkaian tur Unbreakable World Tour di Amerika Serikat. Saat ini kami sedang latihan. Sampai bertemu satu bulan ke depan.”

Sesuai janjinya, Janet memang akan kembali melanjutkan Unbreakable World Tour yang sempat tertunda pada 2015. “Namun aku memutuskan untuk mengubah nama tur tersebut, dari Unbreakable World Tour menjadi State of the World Tour,” katanya seperti dilansir dari Daily Mail.

Nama terbaru tur Janet tersebut diambil dari lagu Rhythm Nation yang dirilisnya sekitar tahun 1989. Dia memastikan penggemarnya, bahwa turnya kali ini tak akan mengandung muatan politik.

“Ini hanya berkisah tentang manusia, dunia, hubungan, dan cinta. Aku berterima kasih atas kesabaran kalian untuk menunggu dan mendukungku selama bertahun-tahun. Terima kasih. Aku tak sabar menemui kalian dari atas panggung,” imbuhnya.

Mempersiapkan diri jelang tur, Janet mengungkapkan, dia telah kehilangan 29,5 kilogram bobot tubuhnya pasca-melahirkan anak laki-lakinya, Eissa El Mana, Januari silam. Kepada Entertainment Tonight, dia mengatakan, rutin berolah raga, diet, dan menjalankan eating clean untuk mengembalikan bentuk tubuh idealnya.

Demi tur, Janet juga rela pindah dari London ke Los Angeles. Namun, tampaknya tur bukan satu-satunya alasan baginya untuk kembali ke Los Angeles. Janet yang bersuamikan milioner asal Qatar, Wissam Al Mana, diketahui telah berpisah sejak April 2017, setelah menikah selama 5 tahun.

Hal itu dikonfirmasinya pada Mei 2017, melalui sebuah video pribadi di akun media sosial. “Untuk sesaat, aku ingin bicara jujur pada kalian. Ya, aku sudah berpisah dengan suamiku. Saat ini kami tengah menjalani sidang cerai dan selebihnya aku serahkan kepada Tuhan.”