Selamat! Calvin Harris Jadi DJ Terkaya Versi Forbes

LOS ANGELES - Daftar DJ terkaya di dunia telah dirilis oleh majalah Forbes. Ternyata, saat ini DJ terkaya di dunia jatuh kepada Calvin Harris.

Calvin tercatat memiliki kekayaan sebesar 48,5 juta dolar AS selama Juni 2016 hingga Juni 2017.

Jumlah tersebut dihitung dari kediamannya di Las Vegas dan pertujukan di berbagai festival musik, serta produksi lagu pop hit seperti lagu musim panas terakhir yang dibuatnya, "Feels", bersama Katy Perry dan Pharrel Williams.

Sementara itu, DJ Tiesto yang pernah menjadi DJ terkaya di tahun 2012, memiliki kekayaan sejumlah 39 juta dolar AS dan menempati posisi kedua sebagai DJ terkaya di tahun ini.

Disusul kemudian dengan The Chainsmoker dengan kekayaan sebesar 38 juta dolar AS yang berasal dari lagu pop hit kolaborasi bersama Hasley "Closer" dan "Something Just Like This" yang digarap bersama Coldplay.

Di dalam daftar tersebut juga terdapat beberapa nama musisi elektronik populer seperti David Guetta dan Zedd.

Namun yang menjadi sorotan dalam Daftar Tahunan tersebut adalah jajaran musisi yang dinilai kurang beragam, karena sepuluh besar musisi yang masuk dalam daftar tersebut adalah laki-laki dan mayoritas dari kalangan kulit putih AS atau Eropa.

Forbes mengatakan daftar tersebut dikompilasikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari Nielsen dan pelacak tur seperti Pollstar dan Bandsintown, serta data dari orang dalam industri dan para artis.