Pertama Kali Tampil di Indonesia, DNCE Butuh 4 Jam untuk Persiapan

JAKARTA - Band rock Amerika DNCE berkesempatan untuk menyapa fansnya di Jakarta dalam sebuah gelaran konser hari ini, Rabu (9/8/2017). Pertama kali datang ke Indonesia untuk konser, grup pelantun Cake on the Ocean itu tak tanggung-tanggung dalam melakukan persiapan.

Joe Jonas cs menghabiskan waktu empat jam untuk persiapan penampilan mereka di Indonesia malam ini. DNCE ingin aksi panggung pertama mereka di Indonesia tak mengecewakan dan bisa memberikan kenangan manis bagi penggemar.

"Kami punya perasaaan malam ini jadi pesta yang besar dan kami tidak akan slow down too much. Kami sudah mempersiapkan empat jam untuk penampilan kami," kata Cole, gitaris DNCE saat konferensi pers di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sang vokalis, Joe Jonas juga merasa senang akhirnya bisa bertemu dengan penggemar Tanah Air. Saudara Nick dan Kevin Jonas ini berharap fans bisa bersenang-senang selama penampilan mereka malam ini.

"Kami memulai tur Asia di Malaysia semalam dan kami ada di sini sekarang dan kami sangat senang sekali. Kami menghabiskan waktu di sini bersama kalian dan akan tampil malam ini," ujar Joe.

Mantan kekasih Demi Lovato itu berharap fans bisa menikmati penampilan pertama mereka di Jakarta nanti malam. Sebagai bocoran, Joe mengatakan jika DNCE akan menyanyikan beberapa lagu baru dalam penampilan nanti.

"Kami berharap semua penontoin bernyanyi bersama kami. Dan kami akan menampilkan beberapa lagu di album baru. Kami akan membuat beberapa kejutan malam ini," janji Joe.

Cole menyahuti, "Bertemu dengan kami, menikmati panggung dengan penuh energi. Ini yang pastinya kami harapkan terjadi di Jakarta. Menciptakan suatu pengalaman terbaik di kota yng indah ini. Dan menikmati waktu yang baik."

DNCE tak akan tampil sendirian dalam konser nanti malam. Selain grup beranggotakan empat member itu, ada juga Raisa, Isyana, Afgan, Dipha Barus, AmPm, dan boyband Korea NCT127 yang juga meramaikan joint concert tersebut.