Pelantun Rhinestone Cowboy Tutup Usia, RIPGlennCampbell Jadi Trending Topic

JAKARTA – Musisi country asal Amerika Serikat (AS) Glen Campbell meninggal dunia pada usia 81 tahun pada Rabu, 8 Agustus 2017 di Nashville, Tennessee, (AS).

Para netizen yang merupakan penggemar dari pelantun lagu “Rhinestone Cowboy” ini sontak mengucapkan bela sungkawa serta ucapan kenangan di media sosial. Hal tersebut menyebabkan #RIPGlennCampbell menjadi trending topic di twitter yang merujuk pada figur Glen Campbell. Selain itu juga banyak cuitan dengan hashtag #RIPGlenCampbell.

“#RipGlennCampbell #RhinestoneCowboy belasungkawa saya kepada keluarga dan teman-temannya,” tulis netizen @kay_spn. “RIPGlennCampbell. Satu legenda pergi tapi tidak akan terlupakan. #RhinestoneCowboy #RipGlennCampbell,” ujar netizen @GolfQT.

“Anda telah membuat hati banyak orang meleleh dan Anda adalah pengaruh terbaik pada musik country, terbanglah dengan sayap cinta #RipGlennCampbell,” ujar netizen @RobynBarr96.

Seperti dikutip dari The Sun, Glen Campbel tutup usia dengan dikeliling keluarga dan teman-temannya. Dia meninggal di fasilitas Nashville untuk pasien Alzheimer. Glen diketahui telah 6 tahun didiagnosis menderita Alzheimer

VoA Indonesia menulis Glen Campbell adalah salah satu bintang musik terbesar Amerika dalam tahun 60-an dan 70-an. Selain sebagai penyanyi country, dia juga dikenal sebagai bintang televisi dan Aktor pada eranya.

Glen Travis Campbell lahir di Arkansas pada 22 April 1936. Dia belajar bermain gitar ketika masih anak-anak, kemudian bergabung dengan band country pamannya di New Mexico dan tampil dalam siaran radio lokal sebelum membentuk kelompok sendiri dan pindah ke Los Angeles.

Campbell bergeser ke musik rock and roll dan musik populer, main dengan berbagai kelompok seniman termasuk The Beach Boys, The Monkees, Elvis Presley dan Frank Sinatra.

Ketenaran Campbell sebagai penyanyi solo membubung tinggi pada akhir tahun 1960-an, saat dia tampil dalam berbagai pertunjukan televisi yang diselenggarakan oleh bintang komedi Joey Bishop dan duo komik The Smothers Brothers.

Hal ini mendorongnya membuat acaranya sendiri yang populer The Glen Campbell Goodtime Hour, dan menciptakan serangkaian lagu terkenal antara lain "Wichita Lineman," "By the Time I Get to Phoenix," "Rhinestone Cowboy," dan "Gentle on My Mind."

(foto: Reuters)

Campbell juga main bersama John Wayne dalam film True Grit, menulis lagu dan membawakan lagu tema film itu yang dinominasikan untuk piala Oscar.

Campbell baru berhenti tampil dalam pertunjukan karena penyakit Alzheimer tidak memungkinkannya. Tapi sebelum itu ia mengadakan serangkaian pertunjukan panggung, yang yang disebut Glen Campbell Goodbye Tour, tiketnya terjual habis dalam 151 pertunjukan di seluruh Amerika. Bagian dari pertunjukan keliling itu difilmkan, dan dijadikan film dokumenter yang mendapat pujian.

Glen Campbell meraih puluhan penghargaan dalam karirnya yang panjang, termasuk 10 Grammy Awards. Dia memuji ayahnya atas kesuksesannya, dengan mengatakan: "Saya melakukan apa yang diperintahkan ayah saya, katanya.