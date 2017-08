SBS Pastikan Taeyang 'BIGBANG' dan Baek Ji Young Akan Tampil dalam Fantastic Duo

SEOUL – Penyanyi ballad Baek Ji Young dan Taeyang ‘BIGBANG’ dipastikan akan tampil dalam Fantastic Duo. Melansir Soompi, kehadiran dua penyanyi besar tersebut dibenarkan oleh pihak SBS, selaku stasiun televisi yang menayangkan program tersebut.

“Baek Ji Young akan menyanyikan Like Being Hit by a Bullet, sementara Taeyang akan membawakan Eyes, Nose, Lips. Keduanya akan menjalani syuting pada 22 Agustus 2017 dan penampilan itu dijadwalkan tayang pada September mendatang,” ungkap perwakilan SBS.

Selain SBS, kepastian penampilan keduanya pun didapatkan dari agensi masing-masing penyanyi tersebut: YG Entertainment dan Music Works. Ini akan menjadi come back bagi Baek Ji Young pasca-melahirkan bayi perempuannya, pada 24 Mei 2017.

Pada Oktober 2016, istri aktor Jung Suk-won itu memutuskan untuk membatalkan konser, untuk fokus mengurus kehamilannya. Menurut Music Works, keputusan itu diambil setelah melihat kondisi Baek yang pernah mengalami keguguran pada 2013.

Sementara bagi Taeyang, ini akan menjadi penampilan kedua setelah pada 24 April 2016 memukau penonton melalui duet apiknya bersama Lee Seo-jin. “Aku belum pernah bernyanyi duet dengan penyanyi perempuan sepanjang karierku. Aku akan belajar banyak dari penampilan hari ini. Ini akan sangat berbekas bagiku,” kata Taeyang sesaat sebelum memulai duetnya bersama Lee di atas panggung.

Menariknya, saat itu Taeyang dan Lee membawakan Eyes, Nose, Lips, lagu serupa yang akan dibawakannya pada penampilan kedua ini. Hal itu tentu membuat penggemar penasaran, mengingat penampilan pertamanya bersama Lee dilabeli ‘sempurna’ dan meraih angka tertinggi dalam program tersebut.

Fantastic Duo juga akan menjadi penampilan pemanasan bagi Taeyang yang akan merilis album penuh ketiganya bertajuk ‘White Night’ pada 16 Agustus 2017. Sementara hari ini (9/8/2017), YG Entertainment merilis teaser video klip berdurasi 1 menit 33 detik dari album terbarunya, melalui aplikasi V Live.

Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda tentang penampilan apik Taeyang dan Lee Seo-jin dalam Fantastic Duo, simak videonya berikut ini.