INDIE ZONE: Tampil di WOA 2017 Jerman, Aksi Band Metal Beside Curi Perhatian Dunia

LONDON - Band asal Bandung, Beside, tampil pada ajang musik metal terbesar dunia, Wacken Open Air (WOA) 2017 yang berlangsung di Jerman sejak tanggal 2-5 Agustus lalu.



Beside merupakan pemenang dari Wacken Metal Battle Indonesia (WMBI) diikuti 238 grup band metal dari 59 kota di seluruh Indonesia. Beside menjadi pemenang utama setelah bersaing dengan sembilan grup band metal lainnya pada final kompetisi WMBI 2017.

Terpilihnya Beside sebagai wakil Indonesia dalam WMB 2017 dilakukan setelah melalui serangkaian tahapan seleksi yang berlangsung di Indonesia sejak akhir 2016.





Dalam kesempatan ramah tamah, Konjen RI di Hamburg, Sylvia Arifin, menyambut baik partisipasi Beside pada ajang festival musik metal terbesar di dunia. Keikutsertaan Beside pada WOA 2017 merupakan kedua kalinya setelah penampilan Burgerkill pada WOA 2015.



Kehadiran grup band metal asal Indonesia diharapkan dapat tampil secara rutin pada ajang pagelaran musik metal tahunan, sehingga karya musik anak bangsa dapat semakin dikenal luas pelaku musik metal Internasional.





Penampilan Beside di WMB 2017 di Wacken, Jerman, diikuti 28 negara merupakan pemenang dari kompetisi WMB regional di negaranya masing-masing. WMB 2017 berlangsung sejak 2 Agustus lalu berlokasi di dua panggung, yakni WET Stage dan Headbangers Stage disaksikan sekitar 1.000 pengunjung kompetisi. Selama penampilan, Beside membawakan empat lagu, yakni Spirit in Black, Ambisis Arogansi, Under Hollow, dan Dead of War.



Selain berpartisipasi melalui keikutsertaan band metal, Indonesia terpilih sebagai salah satu juri pada WMB 2017 dengan kehadiran salah satu musisi, Mohamad Rohman, yang dikenal dengan nama Man Jasad. Wakil Indonesia sebagai juri pada kompetisi tersebut merupakan pertama dari wilayah Asia dalam 14 tahun pelaksanaan WMB.

Keikutsertaan Beside dalam Wacken Metal Battle 2017 mendapat sambutan positif dari pengunjung dan pelaku musik metal yang hadir pada Wacken Open Air 2017. Secara khusus, Beside mendapatkan liputan dari media setempat, Deutsche Welle (DW) Jerman. Selama empat hari pelaksanaan Wacken Open Air dihadiri sekitar 75.000 pengunjung yang berasal dari 80 negara. Tahun ini, beberapa nama besar tampil pada Wacken Open Air 2017, di antaranya Alice Cooper, Megadeth, Marilyn Manson, Ugly Kid Joe, Europe, dan Volbeat.