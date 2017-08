Ulang Tahun Pertama, BLACKPINK Unggah 'Surat Cinta' untuk Penggemar

SEOUL – Berulang tahun pertama sekaligus didapuk menjadi grup K-pop tercepat yang meraih 100 juta view di YouTube membuat 2017 menjadi tahun baik bagi BLACKPINK.

Video klip As If It’s Your Last yang dirilis pada 22 Juni 2017, menyentuh 100 juta view hanya dalam 48 hari. Dengan begitu, BLACKPINK sukses memecahkan rekor TWICE yang membukukan 100 juta view dalam 71 hari melalui TT.

Baca juga: Gokil, BLACKPINK Pecahkan Rekor MV Paling Banyak Ditonton Kurang dari 24 Jam

Setahun lalu, tepatnya pada 8 Agustus 2016, BLACKPINK debut di bawah naungan YG Entertainment dengan dua track: BOOMBAYAH dan Whistle. Setelahnya, mereka kembali merilis single terbaru berjudul As If It’s Your Last.

Untuk memeringati ulang tahun pertama, personel BLACKPINK meninggalkan sebuah pesan cinta untuk penggemarnya dalam tiga bahasa: Inggris, Korea, dan Thailand, melalui Instagram. Pesan tersebut diunggah BLACKPINK, kemarin (8/8/2017), pukul 20.00 waktu setempat.

Baca juga: Ini Penjelasan Kenapa BLACKPINK Tak Punya Leader dalam Grup

Grup beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa, itu memulai unggahannya dengan, “Ini pertemuan pertama BLACKPINK dan BLINK (sebutan untuk penggemar BLACKPINK). Ketika diwawancara terkait perayaan debut perdana, (mungkin) kami berbicara terlalu banyak tentang penyesalan.”

“Namun itu kami lakukan karena ingin terus memperbaiki diri. Hari ini, kami hanya ingin mengenang hal baik saja. Terima kasih sudah memberikan kami kenangan baik dan menyenangkan selama setahun terakhir. Kami sedikit penasaran apakah BLINK juga memiliki kenangan indah dengan penampilan kami,” tulisnya.

Baca juga: FOTO: BLACKPINK Tampil Serba Hitam di Video Klip Terbaru

Pesan itu ditutup dengan, “Ke depan, kami akan menunjukkan lebih banyak aspek dari diri kami. Sehingga, kita (BLACKPINK dan BLINK) memiliki hubungan yang bisa saling menguatkan dan bisa saling berbagi sukacita. Mari saling mendukung untuk waktu yang lama. Kami mencintai kalian dan sampai bertemu lagi.”

Sementara itu, BLACKPINK akan resmi memulai debutnya di Jepang, hari ini (9/8/2017) dengan merilis mini album. Sejumlah tembang anyar, seperti Playing with Fire, Stay, Whistle, BOOMBAYAH, dan sejumlah track lain akan menghiasi mini album tersebut.

Baca juga: Hubungan Jennie 'BLACKPINK' dan G-DRAGON Seperti Guru dan Murid, Ini Buktinya

Sebagai pembuka debut, pada 20 Juli 2017, BLACKPINK telah menggelar showcase di Budokan, Tokyo, Jepang. Mini konser yang diisi enam lagu itu, dihadiri oleh sekitar 14.000 penggemar, termasuk Yang Hyun Suk, bos YG Entertainment. Yang bahkan mengunggah sebuah klip singkat yang menggambarkan suasana konser melalui Instagram.