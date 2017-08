Dunia Bisnis Sudah Mendarah Daging, Raline Shah Santai Jadi Komisaris Maskapai Swasta

JAKARTA - Raline Shah resmi ditunjuk sebagai Komisaris Independen oleh sebuah maskapai penerbangan di Indonesia sejak Senin 7 Agustus 2017. Aktris cantik pun mengungkapkan alasannya saat menerima jabatan tersebut.

Pemain film Surga Yang Tak Dirindukan tersebut beralaskan karena ia merasa jika dunia bisnis sudah mendarah daging di dalam dirinya. Oleh sebab itu Raline menerima jabatan itu dengan senang hati.

"Secara pribadi saya juga merasa bahwa bisnis itu udah ada dalam darah daging saya. Jadi saya menerima ini dengan baik," ucap Raline saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.

Tak hanya melekat di dalam dirinya, bagi wanita 32 tahun ini mengungkapkan kalau bisnis merupakan salah satu bidang yang sangat dekat dengan keluarganya. Terbukti dengan sang ayah dan pamannya yang memang bekerja sebagai pengusaha.

"Ayah saya dan paman paman saya semuanya pengusaha, bussinesman swasta juga, jadi ini kesempatan yang baik untuk saya untuk bisa berkecimpung di sini," katanya.

Oleh sebab itu, Raline menyimpulkan kalau jabatan yang resmi ia sandang merupakan kesempatan yang baik bagi dirinya untuk mempelajari sesuatu hal di bidang lain, yakni bidang bisnis.

"Alhamdulilah ini kesempatan yang baik untuk saya belajar memberi AirAsia sisi pandang yang lain karena saya dari bidang yang lain juga. Udah itu aja terima kasih," tambah Raline.

Kabar bergabungnya Raline dalam sebuah maskapai penerbangan Indonesia berawal dari foto dan keterangan tulisan yang diunggah oleh bos maskapai tersebut, yakni Tony Fernandes dalam akun Instagram pribadinya.

Pada keterangan foto tersebut, ia menulis bahwa maskapai penerbangan Indonesia itu memiliki direktur baru, yakni Raline Shah.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Fernandes.