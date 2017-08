Lee Hongki FT Island Kepergok Peluk Mesra Song Hye Kyo

SEOUL - Lee Hongki FT Island peluk mesra Song Hye Kyo. Leader FT Island ini memeluk mesra bantal yang bergambar Song Hye Kyo.

Apa yang dilakukan Hye Kyo dikarenakan Hongki merasa kehilangan Song Hye Kyo. Mengingat Song Hye Kyo adalan tipe idealnya di beragam program hiburan.

Dalam program JTBC ‘Please Take Care of My Refrigerator’, Hongki mengungkapkan bahwa ia memeluk bantal yang bergambar wajah Song Hye Kyo. Lalu Ia pun telah membuang bantal ‘Song Hye Kyo’ miliknya.

"Begitu aku mendengar berita pernikahannya, aku membuang bantal Song Hye Kyo. Aku bisa sedikit berempati dengan perasaan penggemar," ujar Lee Hongki seperti dikutip Allkpop.

Seperti diketahui Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akan menikah pada 31 Oktober. Keduanya akan melakukan pernikahan di sebuah Hotel Shilla yang merupakan hotel termewah di Korea Selatan. Demikian seperti dilansir Sindonews.