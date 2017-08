Reza Rahadian Tak Pikirkan Dampak Best Actor di APFF 2017 untuk Kariernya

JAKARTA - Berhasil menyabet kategori Best Actor dalam ajang Asia Pasific Film Festival pada 30 Juli 2017 yang diselenggarakan di Kamboja, Reza Rahadian justru tak terpikirkan sebesar apa pengaruh penghargaan itu untuk karier beraktingnya.

(Baca Juga: Ini Cara Reza Rahadian Dekati Keponakan Lewat Uang THR)

Pemain film Rudy Habibie tersebut memilih untuk melihat nanti bagaimana yang akan terjadi kedepannya. Kendati demikian, Reza berharap dengan penghargaan itu bisa membuatnya lebih semangat dan berkarya lebih baik lagi.

"Saya enggak tahu sih impactnya, i mean i have no idea impactnya apa. Kita lihat nanti, tapi yang jelas bahwa digenerasi saya persoalannya di bidang seni peran," ungkap Reza saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).

(Baca Juga: Cerita Ibunda tentang Reza Rahadian Kecil yang Suka Berakting)

"Mudah-mudahan ini bisa semangat juga, semoga bisa berkarya sebaik-baiknya. Akhirnya bisa menyumbangkan sesuatu untuk bangsa ini dengan berbagai macam cara," tambahnya.

Pria 30 tahun tersebut tak menyebutkan bahwa kemenangannya merupakan salah satu pencapaiannya selama ini dalam berakting. Bagi Reza, terlepas dari apresiasi atau penghargaan itu tetap membuatnya berkarya lebih baik lagi.

(Baca Juga: Bantah Pacaran, Reza Rahadian dan Adinia Wirasti Tegaskan Mesra demi Akting)

"Ya enggak juga sih, artinya saya cuma ingin main sebaik mungkin, terlepas dari mendapat sebuah apresiasi atau tidak dalam bentuk apapun. Saya melihat itu bentuk apresiasi yang perlu dihargai," paparnya.

(Baca Juga: Banyak Keponakan, Reza Rahadian Rajin Manjakan Mereka)

Bahkan Reza pun tak menyangka kalau dirinya bisa memenangkan karegori tersebut. Mendapatkan nominasi pada ajang itu saja sudah membuatnya merasa senang dan bersyukur.

"Oh, wah ya bisa masuk nominasi saja sudah syukur banget. Artinya, ya saya kan memang baru tahu diakhir-akhirnya pas sudah menang," tutup Reza.