Dituding Enggan Beri Tip, Kendall Jenner Membela Diri

LOS ANGELES – Model Kendall Jenner menyerang balik Baby’s All Right, sebuah bar di New York, yang menuding dia tak memberi tip kepada pegawainya. ‘Drama tip’ Kendall itu sebenarnya bermula pada 4 Agustus 2017, ketika adik tiri Kim Kardashian itu menghabiskan waktu di sebuah bar di Brooklyn, New York.

Sepanjang musim panas, Kendall memang lebih banyak menghabiskan waktunya di New York, bersama dua teman modelnya: Hailey Baldwin dan Bella Hadid. Kala itu, melalui Instagram, Baby’s All Right mengunggah foto secarik kertas yang diklaim sebagai tagihan Kendall.

Tagihan sebesar USD24 (Rp320.000) yang dibebankan pada kartu kredit Kendall tersebut, dibubuhi tanda tangan sang model. Tak ada keterangan apapun pada bagian ‘Tip’ dan ‘Total’ di tagihan tersebut.

Kejadian itu kemudian menuai pro dan kontra di tengah netizen. “Sangat menggelikan! Kau seharusnya malu karena tak memberikan tip! Pelayan-pelayan itu sangat membutuhkan tip tersebut!” tulis pemilik akun @JenSecession.

“Ini dunia yang menyedihkan. Penggemarmu bahkan bekerja di industri layanan dan kau tak bisa memberikan mereka tip dari tagihan sebesar USD24!!!!” ujar @itsmzshayshay. Tak hanya mengkritik, netizen lainnya juga memberikan pembelaan pada Kendall.

“Pelanggan tak harus memberikan tip!!! Termasuk @KendallJenner. Aku tak bisa memahami apa yang terjadi di sini,” tulis @saramedina97. Sementara @ExcogitateLife menuliskan, “Mungkin dia memberikan tip dalam bentuk tunai. Dan orang yang mengunggah ini hanya ingin ketenaran selama 15 menit.”

Tiga hari setelah diunggah, Baby’s All Right kemudian menghapus postingan tersebut. Kendall pun enggan tinggal diam. Kemarin malam (7/8/2017), Kendall memberikan tanggapannya terkait pro dan kontra tersebut.

Merespons unggahan seorang netizen, dia menuliskan, “Sialan, seharusnya lain kali kita tak perlu memberikan tip secara tunai.” Dengan begitu, Kendall menegaskan, bahwa dia memberikan tip kepada sang bartender menggunakan uang tunai, di luar tagihan kartu kreditnya.

Khloe Kardashian, sang kakak tiri, juga membelanya di Twitter. Melansir Vogue, tadi pagi (8/8/2017), dia mengaku kecewa dengan reaksi netizen sembari menuliskan, “Orang-orang sangat menyedihkan!!! Itu pasti ada alasannya!” –yang merujuk pada keputusan Kendall memberikan tip secara tunai.