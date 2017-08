FOTO: Mobilnya Ditabrak Tentara, Jordi Onsu Malah Dapat Perlakuan Kasar

JAKARTA - Jordi Onsu mendapat pengalaman kurang menyenangkan saat akan bertolak menuju tempat kerjanya Selasa pagi tadi (8/82017). Diceritakan Jordi lewat laman Instagram pribadinya, mobil yang ia kendarai ditabrak oleh pengguna jalan lain

"Habis dapat kejadian kurang enak subuh-subuh. Jadi gini ceritanya, karena harus siaran jam 7 pagi, gue selalu bangun lebih pagi biar bisa tidur di parkiran mobil. Karena jalanan macet banget kalau sudah jam 6 ke atas, gue selalu datang lebih awal. Nah pas tidur di mobil, tiba-tiba BRUKKK," kisah Jordi.

Dalam postingan tersebut, Jordi menerangkan bahwa pengendara yang menabrak mobil miliknya adalah seorang tentara. Namun yang menjadi sorotan Jordi bukan perihal atribut yang ia kenakan. Melainkan sikap tentara yang mengaku berasal dari kesatuan tugas Menteng, Jakarta Pusat itu yang terkesan kasar.

"Dan akhirnya malah ini perlakuannya sama gue," kata Jordi sambil menunjukkan video rekaman peristiwa tersebut.

Menanggapi sikap aparat yang menabrak mobil dirinya, Jordi sedikit merasa kesal dan menyayangkan hal tersebut.

"Cara bapak ini kok ya bisa di bilang kasar ya. Padahal berseragam loh," tuturnya.

"Saya boro-boro minta ganti pak. Cara bapak saja kaya gitu sama warga," lanjut Jordi.

Meski menyayangkan insiden tersebut, Jordi pada akhirnya tetap mendoakan yang terbaik bagi sang tentara.

"Semoga bapak berkah ya pak sama anak dan istri," pungkas adik Ruben Onsu.

Kemunculan postingan itu langsung mendapat respon dari netizen. Sama halnya dengan Jordi, netizen juga turut menyayangkan sikap aparat yang dianggap arogan.

"Sombong banget, baru berseragam atau berpangkat sedikit tinggi. Lagaknya kayak pemilik dunia ini. And then, the ending is bakal minta maaf. najis! gue bosan," kata netizen.