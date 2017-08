FOTO: Keren, Raline Shah Ditunjuk Jadi Direktur Sebuah Maskapai Penerbangan

JAKARTA – Aktris cantik Raline Shah semakin melebarkan sayapnya. Selain menjadi aktris dan model, Raline kini memiliki sebuah pekerjaan baru yang cukup mengejutkan.

Ia baru saja ditunjuk untuk menjadi seorang direktur dari sebuah maskapai penerbangan. Infromasi tersebut langsung menyebar dari akun Instagram Tony Fernandes, salah satu bos sebuah maskapai penerbangan di Indonesia.

Dalam sebuah postingannya, Tony mengumumkan bahwa Raline akan menduduki posisi direktur. Namun, Tony tidak menjelaskan lebih lanjut pada bagian apa Raline nantinya akan bertugas.

“Our new director in Airasia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Dalam foto itu, Tony dan Raline terlihat tersenyum saat berfoto bersama. Sementara Tony mengenakan pakaian batik, Raline justru terlihat cantik dalam balutan jas hitam dan merah, warna dominan yang juga ada pada maskapai penerbangan tersebut.

Kendati informasi mengenai pemilihan Raline ini sudah banyak tersebar, belum ada yang tahu secara pasti apa maksud dan tujuan dari Air Asia menggandeng pemain film 5cm ini.

Sementara itu netizen terlihat sangat bangga terhadap pemilihan Raline. Mereka menilai pemilihan Raline adalah yang paling tepat karena dia adalah orang yang baik, ramah, dan cerdas.

“Cantik, pinter, dan sekarang jadi direktur airasia keren,” puji salah satu netizen.

“Gila, kalau direkturnya kayak gini mah bikin betah,” tulis @mr_ridone menimpali.