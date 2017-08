Agensi Benarkan Pernikahan Song Joong Ki dan Hye Kyo Dihelat di Shilla Hotel

SEOUL – Publik akhirnya tahu jika pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akan dihelat di Shilla Hotel. Seorang sumber membocorkan jika Joong Ki dan Hye Kyo telah memesan hall pernikahan Shilla Hotel untuk 31 Oktober 2017.

Bocoran tersebut langsung mendapat respon dari agensi Joong Ki, Blossom Entertainment. Agensi yang juga menaungi Cha Tae Hyun dan Park Bo Gum ini membenarkan jika sang artis sudah menyewa Shilla Hotel untuk pernikahannya.

“Hanya tanggal dan venue pernikahan yang telah diputuskan untuk saat ini. Detail spesifik dan lainnya seperti apakah mereka akan menggelar konferensi pers atau tidak masih belum diputuskan,” jelas Blossom Entertainment seperti dikutip dari KpopHerald, Selasa (8/8/2017).

Dipilihnya Shilla Hotel untuk menjadi venue pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo ini berbeda dari permintaan fans. Pasalnya, fans menginginkan SongSong couple menggelar pernikahan mereka di Descendants of the Sun Theme Park di Taebaek.

Pejabat kota Taebaek bahkan langsung turun tangan dengan meminta keduanya menghelat pernikahan mereka di Descendants of the Sun Theme Park. Sang pejabat mengatakan jika 50 warga Taebaek ingin Descendants of the Sun Theme Park menjadi tempat pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo mengingat di sanalah cinta mereka bersemi.

“Saya dan 50 ribu warga Taebaek dengan tulus berharap pernikahannya akan bertempat di Descendants of the Sun Theme Park yang merupakan tempat syuting dramanya dan cinta mereka bersemi,” kata pejabat kota Taebaek Juli lalu.

Meski begitu, bukan berarti dipilihnya Shilla Hotel adalah keputusan yang salah. Sebaliknya, Shilla Hotel merupakan salah satu venue pernikahan terbesar dan terindah yang ada di Seoul serta Korea Selatan. Hall pernikahan berbentuk ala dinasti yang disediakan oleh Shilla Hotel memang merupakan salah satu fasilitas wedding tercantik yang ada di Negeri Ginseng.

Banyak selebriti Korea yang memakai jasa Shilla Hotel untuk menggelar pesta pernikahan mereka. Sebut saja Jang Dong Gun dan Ko So Young, Kwon Sang Woo dan Son Tae Young, Jun Ji Hyun dan Choi Jun Hyuk, Hwang Jung Eum dan Lee Young Don, serta yang terbaru Moon Hee Jun dan Soyul.

Jika tak ada perubahan, Joong Ki dan Hye Kyo akan melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 2017 mendatang. Pernikahan ini diyakini akan dipenuhi artis-artis papan atas dari daftar undangan mengingat keduanya berteman dengan dengan selebriti-selebriti kelas A Korea.