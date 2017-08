Perceraian dengan Chris Pratt Tak Halangi Anna Faris Luncurkan Buku tentang Cinta dan Rumah Tangga

LOS ANGELES - Anna Faris tetap akan membanggakan rumah tangganya dengan Chris Pratt meski berujung dengan perpisahan. Buktinya, memoar dan buku pertama yang ditulisnya, berjudul Unqualified, akan tetap dirilis sesuai jadwal, yaitu 24 Oktober 2017.

Dilansir dari Entertainment Weekly, pihak penerbit buku, Dutton belum mengumumkan perubahan ihwal jadwal perilisan buku tersebut. Di tanggal yang sama, diketahui Anna dan Chris telah memastikan bahwa mereka akan mengakhiri rumah tangga berusia delapan tahun mereka karena tekanan popularitas.

Tentunya, buku yang ditulis Anna akan sangat terpengaruh perpisahannya dengan Chris. Pasalnya, buku tersebut akan menceritakan kehidupan asmara pengisi suara Emoji Movie itu sebagai salah satu topik utama, dan menggambarkannya sebagai sebuah kesuksesan. Terlebih, kata pengantar buku tersebut ikut ditulis oleh Chris dan akan “bercerita tentang pendapat unik Anna tentang bagaimana menjalani petualangan mencari cinta yang aneh, kacau, namun imbalannya sepadan.”

Selain itu, Anna akan bercerita tentang perjalanannya dari seorang gadis canggung di Washington hingga menjadi megabintang Hollywood, dibuktikan dengan film-film garapannya sebagai tokoh utama, antara lain Scary Movie, Just Friends, Emoji Movie, dan The House Bunny. Ia juga akan mencakup pembicaraan-pembicaraan melalui podcast miliknya yang berjudul Anna Faris is Unqualified dalam buku tersebut.

Ketika mengumumkan perpisahan, baik Anna maupun Chris tidak menyinggung apapun mengenai buku pertama Anna tersebut. Perpisahan itu juga belum membahas tentang bagaimana mereka akan mengasuh sang buah hati, Jack Pratt, yang hendak menginjak usia lima tahun pada 25 Agustus 2017. Menurut pernyataan Chris di Facebook, ia hanya menyatakan akan “menjaga situasi ini seprivat mungkin ke depannya”.

Namun, Anna dan Chris diketahui berpisah dengan baik-baik. Sebelumnya, Anna sempat menyiratkan adanya kesulitan rumah tangga karena jadwal Chris yang padat sejak namanya meroket karena film besutan Marvel, Guardians of the Galaxy. Semakin lamanya mereka tak bertemu akhirnya meretakkan hubungan mereka. Jika melihat ke belakang, maka penyebab cerainya Anna ini tidak jauh berbeda dengan perceraian Anna sebelumnya dengan Ben Indra.