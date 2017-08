Pindah ke BS Company, Nama Seo In Guk Masih Terpampang di Jellyfish Entertainment

Seo In Guk (Foto: Soompi)

SEOUL - Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Seo In Guk memastikan dirinya akan kembali bekerja di bawah naungan agensi baru. Di tempat baru tersebut, ia akan bekerjasama dengan bakat-bakat yang tak lagi asing di telinga para pecinta produk seni dari Korea Selatan.

(Baca Juga: Terjadi Gangguan Sendi, Seo In Guk Bebas dari Tanggungan Wajib Militer)

(Baca Juga: Duh, Seo In Guk Dipulangkan dari Wamil Akibat Cedera)

Dilansir dari beberapa sumber, agensi yang menaungi Seo In Guk kini adalah BS Company. Berita tersebut dibenarkan BS Company dan Seo In Guk sendiri melalui sebuah pernyataan resmi.

”Kami sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan Seo In Guk,” ujar pihak BS Company.

Sementara itu, Seo In Guk berjanji akan melanjutkan kariernya di kedua bidang, yaitu akting dan bernyanyi. “Aku akan menunjukkan sisiku yang lebih baik ke depannya dengan agensi baruku. Aku akan segera menyapa kalian di berbagai kegiatan,” ucap Seo In Guk.

(Baca Juga: Seo In Guk dan Nam Ji Hyun Butuh Lima Jam untuk Ciuman)

(Baca Juga: Seo In Guk Tak Pusingkan Beban Rating Shopping King Louie)

Di agensi baru tersebut, ia akan bekerjasama bersama artis-artis yang juga bernama cukup besar. Di antaranya, ia akan satu agensi dengan Lee Shi Un (aktor, terkenal melalui drama Reply 1997), Han Chae-young (aktris, terkenal melalui season 2 variety show Unnies’ Slam Dunk), dan Heo Gayoon (mantan member girl group 4Minute, kini aktris).

Sementara itu, agensi yang dahulu menaunginya adalah Jellyfish Entertainment, yang berisi talenta seperti boy group VIXX, girl group Gugudan, dan artis lain seperti Park Yun-ha dan Sung Si-kyung. Meskipun Jellyfish Entertainment sudah resmi menuntaskan kontraknya dengan Seo In Guk, namanya masih terpampang di situs Jellyfish Entertainment, per Senin 7 Agustus 2017 pukul 23.20 WIB.

Bagi para fans, sekadar diketahui bahwa karier akting dan bernyanyi Seo In Guk tidak akan terganggu kegiatan wajib militer. Pasalnya, Seo In Guk terdiagnosis menderita Osteochondritis dissecans, dimana terjadi gangguan sendi dengan retakan di tulang rawan dan tulang yang mendasarinya terpisah dari permukaan sendi. Dalam kondisi ini ia masuk dalam peringkat kesehatan tingkat kelima. Tingkatan tersebut dinyatakan tidak lolos untuk menjalani wajib militer. Hal ini membuat kondisi kesehatan Seo In Guk tidak masuk kualifikasi dan membuatnya bebas tugas.