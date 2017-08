Kue Berbentuk Durian, Hadiah Spesial Kru untuk Donnie Yen

HONG KONG - Aktor laga asal Hong Kong, Donnie Yen, masih ingin mengingat momen ulang tahunnya yang jatuh pada 27 Juli 2017. Pasalnya, sebuah kejutan yang diterimanya dinilai unik untuk dibagikan melalui media sosial Instagram.

(Baca Juga: Donnie Yen Janjikan Kelanjutan Film Ip Man, Netizen Khawatir)

(Baca Juga: Selfie Bareng Donnie Yen, Yayan Ruhian Disuruh Duel)

“Stafku memberikan hadiah ulang tahun yang menakjubkan saat aku kembali ke kantor pekan lalu! Kelihatan persis seperti durian yang sesungguhnya!! #donnieyen #甄子丹 #bulletfilms #belatedbday,” tulis Donnie dalam keterangan foto.

Di foto yang diunggah aktor pemeran Ip Man itu, kue yang berada di depannya memang terlihat seperti buah durian yang ditancapi lilin. Ditemani beberapa rekan, ia terlihat mempersiapkan diri untuk memotong kue tersebut. Sebuah kartu ucapan kecil bertuliskan “Happy Birthday Donnie” terlihat di depan kue tersebut.

(Baca Juga: Donnie Yen Pamer Sedang Syuting Film Baru Bersama Andy Lau)

(Baca Juga: Bertemu Donnie Yen, Sherina Menyesal Tak Minta Tanda Tangan)

Donnie memang tidak tengah di Hong Kong ketika hari ulang tahunnya tersebut. Melihat postingannya di Instagram di hari ulang tahunnya, perayaan bahagia itu hanya ditemani oleh sang istri, Cissy Wang, dan anak-anaknya di Bordeaux, Prancis. Hari itu memang disengaja keluarga Donnie ketika tengah berada di Eropa untuk berjalan-jalan. Hadiah yang diterimanya ketika itu adalah sebuah suapan es krim dari Cissy.

Kontan, banyak ucapan ulang tahun tertulis dari para penggemarnya di kolom komentar foto. Meskipun sudah lama lewat, ucapan yang tertulis untuknya masih saja banyak. “Happy Birthday @donnieyenofficial ,wish you all the best , God bless you🙌🍻🎂🍰🍨,” tulis @juvinatjeng.

Sementara itu, sang pemeran Ip Man itu diketahui akan memainkan sebuah film baru bernuansa 60-70an berjudul Chasing the Dragon bersama Andy Lau dan Nick Cheung. Ia akan memerankan tokoh Ng-Sek Ho, si pincang yang berhasil menguasai dunia gangster dari tingkatan bawah, namun tidak akan memerankan adegan berkelahi dalam film tersebut. Donnie sempat menjanjikan film tersebut akan dirilis pada musim panas mendatang, namun tidak memberikan tanggalan pasti.

Ia juga sempat menjanjikan serial film Ip Man yang keempat, namun harus berhadapan dengan kekhawatiran fans yang melihat penurunan kualitas cerita di film Ip Man 3.