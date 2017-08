Dukungan Moril Terus Mengalir, Hashtag #AchoGakSalah Ramaikan Jagat Maya

JAKARTA - Kasus pencemaran nama baik yang menimpa komika Muhadkly Acho dinilai pengguna media sosial sebagai kriminalisasi konsumen. Menanggapinya, rupanya masyarakat bersuara melalui hashtag #AchoGakSalah di media sosial Twitter.

Dari cuitan-cuitan yang tertulis di media sosial tersebut, masyarakat terlihat membela Acho. Kritik yang sempat dituliskan Acho dianggap sebagai klaim konsumen biasa terhadap kekurangan produk yang dibelinya, sehingga dianggap wajar.

“Gua sbg konsumen beli barang, eh barangnya cacat trus gua komplain. Eh gua malah dipidana sm penjualnya? Situ sehat?? #AchoGakSalah,” tulis @11fakhrizal.

“Apa sy juga akan dipidana? krna sy jg prnh memberikan komentar negatif di bbrpa tmpt yg saya datangi? #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen,” tulis @D_Wiranto.

Hashtag #AchoGakSalah sempat menjadi trending beriringan dengan proses kasus Acho di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Acho diketahui terjerat kasus lantaran tulisan Acho dalam blog pribadinya dianggap mencemarkan nama baik pihak pengelola apartemen tempatnya tinggal pada 5 November 2015 lalu, yaitu Green Pramuka City. Setelah kasus tersebut dilimpahkan dari kepolisian, rupanya Acho ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta Pasal 310 dan 311 KUHP.

Ketika kasus Acho bergulir, dukungan dari rekan-rekannya sesama pelawak tunggal juga mengalir, salah satunya dari Babe Cabita yang hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, mengawal proses kasus Acho. Babe pun diketahui menuliskan dukungan melalui Twitter dan mengajak pelawak tunggal lain serta penghuni apartemen untuk menghadiri proses kasus Acho ketika itu. Beberapa figur publik lain juga terlihat menyampaikan pendapatnya, berbarengan dengan hashtag #StopPidanakanKonsumen.

Selain itu, kasus Acho juga dikaitkan para pengguna Twitter dengan kasus yang sempat menimpa Prita Mulyasari ketika menulis tentang sebuah rumah sakit swasta yang terletak di daerah Tangerang pada 2008 lalu. Terlihat harapan netizen di Twitter agar kasus kriminalisasi terhadap Prita tidak berulang dan menyeret Acho ke hukuman penjara.

“"Koin Prita" hrs nya jd reminder sih. Smg pihak berwajib bs berpikir jernih dg respon danang yg lempar batu sembunyi tangan. #AchoGakSalah,” tulis @icarahardjo.

“Inget kasus Prita VS RS Omni? Don't let it happen again! #AchoGakSalah #StopPidanakanKonsumen,” tulis travel blogger Marischka Prudence.