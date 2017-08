Bikin Novel, Andi Asryil Ungkap Kejadian Lucu saat Jadi Anak Kost

JAKARTA - Selain sibuk dengan sinetron, aktor Andi Arsyil menceritakan jika saat ini dirinya tengah mengerjakan pembuatan buku berupa novel berseri. Novel yang ia tulis berisikan cerita fiksi mengenai dua masa, yakni masa sekarang dan masa pada tahun 1990-an.

Di tengah kesibukannya yang padat, pemain Ketika Cinta Bertasbih itu cukup bahagia. Ia pun tak sungkan-sungkan bercerita tentang kesibukannya dengan wajah berseri-seri.

"Kalau sinetron lagi on going sih, masih on the way. Lagi ada proyek, masih dalam proses. Terus buku lagi nulis novel berseri, ada dua masa, masa sekarang sama masa 1990-an," ujar Andi saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Ia mempunyai alasan kuat kenapa membuat novel dengan setting waktu berbeda. Ada pengalaman menarik di masa lampau yang menarik dan harus dituangkan dalam novel.

"Karena di masa itu banyak hal yang lucu dan sangat berbeda dari kehidupan dulu sama sekarang, dan ada sesuatu hal yang baik di situ. Saya ngambil ditahun 1995 dan anak kost. Ya itu ada sekitar berapa ratus seri, dan saya sedang kerjakan sekitar 20an. Cepat banget ya," paparnya.

Meski baru pertama kali menulis sebuah novel, pria 29 tahun tersebut mengaku tidak terlalu sulit. Baginya sama saja ketika menulis buku yang membahas motivasi, entrepreneur dengan novel, yang membedakan hanya tema.

"Ya kayaknya sih, tapi ini beda versi. Kemarin kan saya cuma nulis buku motivasi, entrepreneur, dan sekarang nulisnya novel, benar-benar ini novel pertama," ucap Andi.

"Sebuah tematik aja sih buat saya, nulisnya mah tetap sama. Saya ngambil novel seperti itu karena berseri. Suka saja jadi kalau nulis itu suka senyum-senyum sendiri, sedih sendiri. Itu enaknya menulis sih," tambahnya.

Kerap meluncurkan buku, Andi mengaku mendapat inspirasi dari banyak hal. Selain itu, ia pun memiliki trik ketika dilanda rasa jenuh, yakni target yang sudah dirancang dengan matang. Sehingga tak ada baginya waktu untuk memikirkan jenuh.

"Inspirasi dari banyak hal, sebenarnya kalau dari materi banyak yang saya gali, dan saya pernah ada di masa itu, menurut saya itu sesuatu yang lucu ketika semuanya baru muncul dan memang saya harus ngumpulin banyak berita karena saya masukin ke dunia yang real," ungkapnya.

"Harus dipaksa sih sebenarnya, harus ada target, dan memang skemanya sudah ada, enggak akan ditambah-tambah," tutup Andi.