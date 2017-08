Bersiap!, Tom DeLonge Siapkan Album Baru untuk Angels & Airwaves

LOS ANGELES – Tom DeLonge membawa kabar baik bagi para pencinta musik Angels & Airwaves. Ia mengumumkan bahwa saat ini band yang dibentuknya setelah Blink-182 sedang dalam proses pengerjaan album baru.

Tom memberikan pengumuman album baru tersebut melalui akun Instagram resminya.

Pengumuman album baru tersebut disertai dengan unggahan sebuah foto di mana ia sedang menyanyi di depan para penggemar dan bendera Amerika Serikat.

“@angelsandairwaves new album in the works…” tulisnya.

Tanda-tanda Angels & Airwaves akan merilis album baru sebenarnya sudah dibocorkan oleh Tom pada akhir bulan Juli lalu. Saat itu ia mengunggah foto dengan keterangan, “Saat ini aku duduk di sini dan menanti untuk memberitahu kalian semua tentang apa yang akan hadir. Tanggal akan segera menyusul.”

Angels & Airwaves terakhir kali merlis album pada Desember 2014. Saat itu mereka merilis album berjudul “The Dream Walker”.

Respons para penggemar pun cukup beragam menanggapi album baru Angels & Airwaves ini.

Tentu saja, banyak dari komentar mereka yang mempertanyakan apakah band berformasikan Tom DeLonge, David Kennedy, Atom Willard, Ilan Rubin, Matt Watcher, Ryan Sinn, dan Eddie Breckenridge ini akan memulai tur dunia lagi atau tidak.

Selain “The Dream Walker”, Angels and Airwaves telah menelurkan empat buah album studio. Mereka adalah “I-Empire” pada tahun 2007, Love pada tahun 2010, Love: Part Two pada tahun 2011, serta album studio pertama mereka yakni “We Don’t Need to Whisper” yang dirilis pada tahun 2006 silam.