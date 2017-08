Miley Cyrus, Lorde hingga Ed Sheeran di Daftar Penampil MTV VMA 2017

LOS ANGELES – MTV memastikan jika ajang Video Music Awards (VMA) 2017 akan bertabur bintang. Setelah mengumumkan daftar nominasi beberapa minggu lalu, giliran daftar penampil VMA 2017 yang diumumkan oleh MTV.

Senin 7 Agustus 2017, MTV mengumumkan daftar penyanyi-penyanyi papan atas Hollywood yang akan menyemarakkan gelaran VMA tahun ini. Nama-nama solois seperti Ed Sheeran, Miley Cyrus, Lorde, The Weeknd, Shawn Mendes hingga grup seperti Fifth Harmony dan Thirty Seconds to Mars termasuk dalam daftar penampil MTV VMA 2017.

Sejumlah nama penampil tak hanya akan tampil di panggung VMA tapi juga berkesempatan membawa pulang piala kemenangan. Pasalnya, beberapa nama yang termasuk dalam daftar penampil juga merupakan nominee sejumlah kategori.

Sebut saja Ed Sheeran, The Weeknd, dan Lorde yang semuanya bersaing untuk meraih trofi Artist of the Year. Ada juga persaingan di kategori Best Pop antara Miley Cyrus dengan single Malibu dan Fifth Harmony lewat Down.

Sementara itu, Kendrick Lamar memimpin dengan delapan nominasi. Rapper kelahiran 1987 ini dinominasikan untuk kategori Video of the Year, Artist of the Year, Best Hip Hop, Best Cinematography, Best Art Direction, Best Direction, Best Visual Effects, dan Best Choreography.

Menyusul di bawah Lamar adalah Katy Perry dan The Weeknd yang masing-masing dinominasikan di lima kategori. Dua kategori yang mengusung The Weeknd, yakni Video of the Year dan Artist of the Year, membuatnya harus bertarung melawan Lamar dan nama-nama besar lainnya.

Sementara di sisi lain, MTV VMA 2017 akan dihelat di The Forum, Inglewood, California, AS, pada 27 Agustus 2017. Mulai dari tahun ini, tak akan ada kategori berdasarkan gender seperti Best Female atau Best Male. Semuanya digabungkan menjadi Artist of the Year.

Katy Perry telah ditunjuk sebagai host MTV VMA 2017. Mantan kekasih Orlando Bloom ini menjanjikan malam spektakuler selama gelaran MTV VMA yang dipandunya. Pelantun Witness ini sudah mempersiapkan diri untuk menampilkan hal yang berbeda di panggung MTV VMA nanti. Perry mengaku sudah berlatih banyak hal, termasuk zero gravity.