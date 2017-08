Berani Bilang 'NO', Cara Brandon Salim Jauhi Lingkungan Negatif

JAKARTA – Pergaulan anak remaja masa kini sudah semakin mengkhawatirkan saja. Tak hanya di kalangan masyarakat biasa, beberapa anak remaja selebriti pun belakangan ini terjerumus dengan narkoba.

Sebut saja kasus narkoba yang menjerat putra dari Jeremy Thomas, Axel Matthew Thomas, atau bahkan pesinetron Ammar Zoni. Hal serupa juga ditakutkan oleh Brandon Salim, yang tak lain adalah anak dari Ferry Salim.

Demi terhindar dari pergaulan negatif, Brandon memiliki cara tersendiri. Ia mengaplikasikan tiga langkah yang dirasanya bisa menjaga dirinya dari lingkungan negatif.

“Tips buat kalian semua biar enggak terjerumus ke hal-hal negatif yang pertama kalian harus berani bilang “No”. karena sekalinya lo udah melakukan sesuatu yang enggak benar, yang negatif, obat-obatan gitu, udah hidup lo kelar. Orang akan ingat lo dengan itu. Jadi, kalau lo merasa itu merusak hidup lo, lo harus bilang “Enggak”” tegasnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).

Selajutnya, Brandon membatasi inner circle pertemannya sendiri. Ia sebisa mungkin menganjurkan agar carilah teman yang positif, dalam artian bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik dan sukses.

Hal terakhir yang harus dicoba adalah berani menjadi orang sukses. Kerja keras di usia muda bukan lah sebuah hal yang memalukan. Aktor kelahiran tahun 1996 ini mengaku dirinya selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan di usia muda.

“Terakhir oke sebagai anak muda kita harus bilang “It’s never too late” untuk kerja keras. Ah nanti aja lah pas udah tua, gue mau have fun dulu, enggak! Pepatah gue “Enggak pernah ada terlalu dini untuk sukses.” Kalau bisa lo secepat mungkin sukses, jadi lo kalau sudah umur 24-25 tahun lo udah sukses, orangtua lo bangga,” ucapnya.

Cara berpikir Brandon yang seperti demikian tak bisa lepas dari peranan orangtua. Ia mengaku memang sering curhat kepada kedua orangtuanya.

“Kalau sama daddy kebanyakan ngomongin pekerjaan. Kalau sama mami iya karena kan ibu jadi lebih hati ke hati,” tutupnya.