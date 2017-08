Via Vallen Akui Bisa Tidur Kapan Saja, Bahkan Jelang Naik Panggung

JAKARTA - Kesuksesan single Sakit Sakit Hatiku di pasaran ternyata berimbas bagus terhadap karier pedangdut Via Vallen di industri tarik suara. Popularitas wanita 26 tahun itu pun semakin menanjak seiring berjalannya waktu. Terhitung dalam setahun terakhir sudah banyak tawaran manggung yang diterima oleh Via.



Berdasarkan penuturannya, wanita yang kerap dinilai mirip Isyana Sarasvati itu banyak mengambil job manggung secara off air. Ia pun tak menampik waktu istirahat jadi berkurang akibat jadwal yang padat.



Oleh karena itu, Via mulai membiasakan diri tidur kapan pun dan di mana pun. Terbukti kini mantan vokalis Wildboy Syndicate itu sudah mudah tertidur di mana saja jika sudah merasa lelah.



"Aku itu bisa tidur di mana aja. Di mobil, pesawat, bahkan pas nunggu giliran manggung juga sempet pernah tertidur juga," katanya saat ditemui di Komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (7/8/2017).



Bagi Via, kebiasaan barunya itu bukanlah masalah besar. Justru ia merasa senang menyempatkan diri beristirahat meski hanya sesaat di sela-sela kesibukannya. Pasalnya, di mana pun lokasi dan posisinya, Via selalu tidur terlelap.



Menurut wanita asal Surabaya, Jawa Timur itu, ia tidak akan terbangun tanpa dibangunkan oleh asisten ataupun tim penyelenggara acara.



"Tidurnya itu yang lelap banget. Aku tuh enggak bangun kalau enggak dibangunin lho. Pernah pas mau manggung aku sampe cuci muka dulu soalnya emang benar-benar bangun tidur," ceritanya lantas tertawa.



Istirahat sendiri bagi Via merupakan hal paling terpenting. Ia merasa percuma bekerja keras apabila kesehatan tidak terjaga dengan baik sehingga malah berujung jatuh sakit.



Tahu pasti sakit itu mahal, Via pun memilih mengantisipasinya dengan berbagai cara. Menurutnya, hanya dengan istirahat yang cukup sejatinya sudah dapat membuat tubuh kembali bugar dalam sekejap.



"Abis mau gimana lagi yah. Istirahatkan harus yah. Jadi emang harus dicolong-colongin gitu tidurnya. Yah jadwal kan padet banget. Daripada sakit ya kan?" tutupnya.