FOTO: Olahraga Bareng Suami, Dian Sastro Banjir Pujian Netizen

JAKARTA - Kolom komentar pada foto yang diunggah Dian Sastro kian dibanjiri oleh netizen. Mereka menyampaikan pujian juga pengakuan perasaan yang hancur pada unggahan foto ibu dua orang anak tersebut.

Pujian tersebut tersemat di kolom komentar karena kekompakan pasangan suami istri beda profesi itu. Sementara beberapa pengikut di akun instagram lain merasa iri karena kekompakan yang ditunjukkan hari ini, Senin (7/8/2017).

"patah mbak hati saya πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”," komentar @anzadelio.

"Pasangan yang sangat kompak untuk jaga kesehatan @therealdisastr dan @maulanaindraguna," sahut @puspita85.

Β

Dari foto yang diunggah, wanita berdarah jawa itu menunjukkan aktifitas olahraga di dalam rumah. Maulana Indraguna Sutowo terlihat piawai saat memegang alat olahraga yang berada di sebelah sang istri.

Sementara itu, Dian Sastro menunjukkan tubuh berotot karena sering berolahraga. Bintang Ada Apa Dengan Cinta tersebut fokus pada alat yang dipegang sang suami tanpa mengurangi semangatnya dalam bergerak.

Ini bukan pertama kalinya pasangan yang menikah pada 2010 tersebut melakukan olahraga bersama. Terlihat dari caption yang ditulis Dian Sastro dalam bahasa Inggris.

"Second round workout with hubby at home..," tulisnya dalam akun @therealdisastr.

Perempuan bernama lengkap Diandra Paramita Sastrowardoyo ini memang sering menyisihkan waktu luang untuk membakar lemak dalam tubuhnya. Lari pagi atau sore hari kerap ia lakukan bersama suami dan rekan-rekannya.

Deretan nama beberapa artis sangat rutin melakukan olahraga. Mereka sadar bahwa aktifitas yang sangat padat di dunia hiburan harus diimbangi dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan juga minuman yang sehat.