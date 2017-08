Bergelut dengan Kanker Paru, Ronnie Wood: Aku Siap Ucap Selamat Tinggal (Bagian II)

LONDON – Setelah didiagnosis mengidap kanker paru-paru, Ronnie Wood menolak untuk dikemoterapi. Apa alasannya? Takutkah dia, kemoterapi itu tak akan berhasil? Tidak, ternyata bukan itu alasannya.

Kepada Event, Wood menjelaskan, dia tak mau kehilangan rambut karena kemoterapi. “Jangan harap! Rambut ini tak akan ke mana-mana. Aku tetap percaya, semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun tidak, aku siap mengucapkan selamat tinggal kepada dunia,” katanya.

Seminggu setelah pemeriksaan lanjutan tersebut, musisi 70 tahun itu mendapatkan kabar baik. Dokter mengatakan, kanker itu belum menyebar. Dia kemudian meminta Richard Dawood, sang dokter, untuk mengangkat sel kanker dari tubuhnya.

“Sebelum aku menutup mata di meja operasi, aku melihat dokter dan berkata, ‘Mari kita mulai pertempuran ini’,” ujarnya.

Sekarang, Wood memastikan kondisinya baik-baik saja. Meski begitu, dia diharuskan untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap 3 bulan sekali. “Aku beruntung, dokter mengetahui kanker itu lebih awal. Aku sarankan, untuk setiap orang memeriksakan diri sedini mungkin.”

BACA JUGA:

The Rolling Stones Umumkan Jadwal Tur Eropa, Cek Tanggalnya

Kristen Stewart Tampil Erotis dalam Video Klip Terbaru Rolling Stones

Video: Rilis Teaser, Rolling Stones Siap Luncurkan Album Baru

Sedihnya Mick Jagger Ketika Pohon Kesayangannya Rusak



Di usia kepala tujuh, Wood mengatakan, dirinya mendapatkan terlalu banyak ‘bonus’ dari Tuhan. Dia memiliki Sally Humphreys, seorang aktris dan produser yang dinikahinya 5 tahun silam. Pada Mei 2016, dia juga dianugerahi bayi kembar yang melengkapi empat anak Wood lainnya.

Humphreys diketahui pengaruh besar bagi Wood untuk lepas dari narkoba, alkohol, dan kebiasaan merokok dalam 8 tahun terakhir. “Dia sangat luar biasa. Ketika kami menunggu kabar apakah kanker itu menyebar atau tidak, dia terlihat begitu tenang. Namun setelahnya, dia mengaku bahwa 7 hari itu adalah momen terburuk dalam hidupnya,” katanya.

(Ronnie Wood bersama istri, Sally Humphreys dan kedua anaknya. Foto: Instagram)

Kini, jika Wood tak sedang manggung bersama Rolling Stones, ia menghabiskan waktu dengan memasak dan bermain bersama kedua anaknya. “Aku menikmati kegiatan mengganti popok dan membantu anak-anakku bersendawa,” katanya.

Menonton televisi dan Netflix, merupakan agenda lain Wood ketika berada di rumah. Drama Spanyol berjudul I Know Who You Are yang ditayangkan BBC 4 dan drama Ozark di Netflix adalah dua program favorit gitaris Rolling Stones tersebut.