FOTO: Sewindu Menikah, Chris Pratt dan Anna Faris Resmi Umumkan Perpisahan

LOS ANGELES – Kabar mengejutkan datang dari pasangan Hollywood Chris Pratt dan Anna Faris. Delapan tahun menikah atau selama sewindu, Chris dan Anna tiba-tiba mengumumkan jika sekarang mereka telah berpisah dan sedang persiapan untuk bercerai.

Chris mengumumkan kabar pahit itu lewat akun Facebook pribadinya pada Minggu 6 Agustus 2017. Bintang Guardians of the Galaxy ini mengatakan jika sebelum berpisah, ia dan Anna telah berusaha menyelamatkan rumah tangga mereka.

“Anna dan aku dengan sedih mengumumkan bahwa kami secara resmi berpisah. Kami mencoba keras dalam waktu yang lama dan kami kecewa. Anak kami punya dua orangtua yang sangat mencintainya dan demi kebaikannya, kami ingin menjaga situasi ini se-privat mungkin ke depannya,” tulis Chris di awal pengumumannya.

Pemeran Star-Lord ini memang tak menyebutkan apa penyebab perpisahannya dan Anna. Chris hanya mengatakan jika mereka masih saling mencintai dan akan tetap menghormati satu sama lain.

“Kami masih memiliki cinta bagi satu sama lain, akan selalu menghargai waktu kami bersama dan terus memiliki rasa hormat yang terdalam bagi satu sama lain,” pungkas Chris.

Perpisahan Chris dan Anna ini sangat tidak terduka. Pasalnya, pasangan yang dikaruniai seorang anak laki-laki itu masih menunjukkan kemesraan hingga April lalu saat Chris promosi Guardians of the Galaxy Vol. 2. Saat aktor berusia 38 tahun itu menerima bintang Hollywood Walk of Fame-nya, Anna dan putra mereka juga turut hadir dalam acara bersejarah itu.

Ada banyak rumor yang mengatakan jika rumah tangga pasangan ini sudah bermasalah sejak setahun terakhir. Anna kabarnya kesal karena Chris kerap pergi jauh karena kepentingan syuting film. Sulit bagi ibu satu anak itu untuk terus-terusan jauh dari sang suami. Chris sendiri sempat tertangkap kamera tak memakai cincin pernikahannya.

Sebagai informasi, hubungan Chris dan Anna bermula dari cinta lokasi saat mereka membintangi Take Me Home Tonight pada 2007. Setahun berselang, Chris dan Anna meresmikan hubungan mereka dalam tali pertunangan sebelum menikah pada musim panas 2009. Tiga tahun setelah menikah, Chris dan Anna dikaruniai anak laki-laki yang mereka namai Jack.

Jika sampai bercerai, ini menjadi perceraian kedua bagi Anna. Sebelum menikah dengan Chris, pengisi suara The Emoji Movie itu sudah pernah gagal berumah tangga pada 2008 dengan Ben Indra.