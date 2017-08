Makan Malam Romantis, Katy Perry dan Robert Pattinson Kembali Berkencan?

LOS ANGELES – Lama tak terlihat bersama, Katy Perry dan Robert Pattinson tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama akhir pekan lalu. Kebersamaan pelantun Witness tersebut bersama Rob berbuah gosip jika keduanya berkencan dan sedang pacaran.

Katy dan Rob kedapatan makan malam romantis bersama di kawasan West Hollywood pada Sabtu malam Minggu kemarin. Keduanya menikmati kebersamaan mereka di rooftop Sunset Towers Hotel.

Dari foto yang tersebar, Katy dan Rob terlihat duduk bersebelahan. Aktor Twilight itu terlihat aktif bicara pada Katy yang sedang sibuk melihat sesuatu di tangannya. Keduanya tampak santai dan tak mempedulikan orang-orang di sekitarnya.

Meski pemandangan itu terlihat romantis, namun tak ada hubungan spesial di antara Katy dan Rob. Hubungan mereka tak lebih dari sekadar teman dekat. Dalam beberapa kesempatan, baik Rob maupun penyanyi 32 tahun itu telah mengatakan jika tak ada yang spesial di antara mereka sejak kenal 2012 lalu.

Sekitar 2013, Katy mengatakan jika dia bersahabat baik dengan Rob. Hubungan mereka sudah sangat dekat layaknya kakak dan adik sampai pada titik dia berani kentut di depan pemeran Cedric Diggory di Harry Potter and the Goblet of Fire tersebut.

Katy Perry dan Robert Pattinson. (Foto: TMZ)

“Dia adalah temanku. Aku seperti kakaknya,” kata Katy pada wawancara dengan Elle pada 2013 silam seperti dilansir Dailymail, Senin (7/8/2017).

Sempat menghilang, gosip mereka pacaran kembali menyeruak saat Katy putus dari pacar terakhirnya, Orlando Bloom. Rob disebut-sebut sebagai orang ketiga penyebab kandasnya hubungan Katy dan Orlando. Namun gosip itu dibantah langsung oleh Rob.

Mantan kekasih Kristen Stewart ini memperkuat bantahannya dengan mengatakan jika hingga detik ini dia masih pacaran dengan FKA Twigs. Rob bahkan memperjelas jika dia dan FKA Twigs saat ini berstatus tunangan meski jarang terlihat bersama.

Rob mengaku jika ia memang tak ingin menggembar-gemborkan hubungannya dengan FKA Twigs. Aktor berdarah Inggris itu tak ingin hubungan asmaranya yang sebelumnya terulang dengan FKA Twigs sekarang.

“Untuk alasan apapun terkait Twilight, aku tidak tahu apakah ada hal spesifik terkait penonton, tapi ada sekelompok grup gila yang berpikir setiap keputusan yang kau buat adalah untuk membuat konspirasi. Jadi kalian berpikir untuk, semacam, merahasiakannya. Aku ingin membuat batasan besar,” papar Rob.