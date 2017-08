Asyik, Satu Pemeran Utama Aladdin Live-Action Telah Ditemukan

LOS ANGELES - Film Disney live action, Aladdin nampaknya telah menemukan salah satu pemeran utamanya. Menurut kabar yang beredar, aktor film The Mummy, Marwan Kenzari kini sedang dalam tahap negosiasi untuk membintangi karakter jahat, Jafar di film yang akan datang tersebut.

Dilansir Sindonews, sebuah kabar juga mengatakan bahwa seorang aktris dari film Scream Queens, Nasim Pedrad telah diputuskan untuk memainkan karakter baru yang diciptakan untuk film remake live action ini. Dia akan berperan sebagai Mara, yakni pelayan wanita sekaligus teman dari Jasmine. Dalam film ini, Mara digambarkan sebagai peran komedi pendukung.

Baik Marwan maupun Nasim nantinya akan bergabung dengan pemeran lainnya, seperti Mena Massoud sebagai Aladdin, Naomi Scott sebagai Jasmine dan Will Smith yang akan mengambil peran Genie.

Pembuatan film diperkirakan akan dimulai pada bulan ini, dengan Guy Ritchie sebagai sutradara serta naskah yang ditulis oleh John August. Hingga kini, tanggal rilis film masih belum ditetapkan.

Dilansir Aceshowbiz, sementara itu, Marwan juga telah siap untuk menjadi bagian dari film Murder on the Orient Express dari Kenneth Branagh. Dia juga tampil bersama dengan Noomi Rapace dan Glenn Close dalam film thriller-action, What Happened to Monday.