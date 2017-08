Terinspirasi Eddie Redmayne, Brandon Salim Ingin Jadi "Banci"

JAKARTA - Demi mengembangkan bakat aktingnya, putra dari Ferry Salim, Brandon Nicholas Salim, mengaku sangat berharap mendapat peran sebagai banci. Brandon terinspirasi dari akting Eddie Redmayne dalam film The Danish Girl dan Jared Leto dalam film The Dallas Buyers Club.

"Sebenarnya peran yang pengin gue mainin satu, gue pengin jadi banci. Sumpah gue pengin peran-peran kayak The Danish Girl, keren banget. Atau gak film Jared Leto yang dia jadi banci di The Dallas Buyers Club," kata Brandon saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (7/8/2017).

Brandon mengaku tidak akan merasa jijik berperan menjadi banci. "Gue pengin jadi orang yang support dengan peran itu karena kan kita terlahir seperti itu. Gue pengin support orang itu aja karena banyak orang bilang 'ih jijik banci'. Enggak boleh jijik dong. Maksudnya, they born that way," paparnya.

Seandainya pun di suatu saat nanti Brandon akhirnya mendapatkan peran banci yang diinginkannya, ia sudah memiliki rencana bagaimana untuk melakukan riset yang baik.



"Iya (riset) tapi enggak kayak yang ke Taman Lawang atau ke Atlantis. Lihat pergerakan dia gimana, gesture dia gimana, ngobrol, lebih dekat sama mereka, sahabatan saja," tambahnya.

Selain peran banci, pemain film Aku, Benci & Cinta ini juga memiliki mimpi lain di dunia seni peran. Ia ingin mencoba merasakan peran sebagai seorang anak mafia. Baginya, peran mafia seperti dalam film The Godfather adalah hal yang keren.