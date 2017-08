Asyik, Wonder Woman Bakal Hadir di Film The Flash

LOS ANGELES – Film solo The Flash yang diberi judul Flashpoint dipastikan akan dinanti-nanti oleh pencinta superhero. Tak hanya karena nantinya mereka akan puas melihat aksi Barry Allen, tapi juga karena kehadiran Wonder Woman.

Yup, sosok Wonder Woman telah dikonfirmasi akan muncul di The Flash nanti. Gal Gadot akan kembali menghidupkan karakter superhero perempuan tersebut. Menurut informasi yang didapat oleh Forbes, Wonder Woman akan hadir di The Flash bersama beberapa superhero lain.

“Gadot juga diharapkan menghidupkan kembali peran sebagai Wonder Woman di produksi Flashpoint, yang akan menjadi film solo Flash tapi juga lebih dari sekadar film superhero gabungan featuring superhero-superhero DC. Flashpoint saat ini dijadwalkan tayang 2020. Jadi kita akan melihat Wonder Woman dua kali tahun ini, lalu di 2019 dan 2020,” demikian tulis Forbes.

Di versi komiknya, Wonder Woman memang merupakan soosk yang punya peran cukup besar dalam rangkaian cerita Flashpoint. Pada satu poin dalam pengembangan cerita Flashpoint di komik, akan ada pertarungan antara Wonder Woman dan Aquaman karena kecemburuan Mera.

Jika mengikuti cerita komiknya, maka Wonder Woman di Flashpoint akan berbeda dengan di film Wonder Woman yang rilis Juni lalu. Di Flashpoint, karakter Wonder Woman jauh lebih tangguh, militan, dan gelap.

Di sisi lain Flashpoint merupakan judul cerita tentang crossover superhero-superhero DC Universe yang dibuat 2011 lalu. Seri ini ditulis oleh Geoff Johns dengan Andy Kubert selaku ilustrator.

Jika berkaca pada komiknya, Flashpoint mengisahkan perjalanan waktu Barry Allen ke dunia lain DC Universe dengan setting waktu berbeda. Di dunia baru tersebut, tak ada Superman, Cyborg merupakan superhero paling populer, Wonder Woman bertarung melawan Aquaman, dan yang tak kalah penting, Thomas Wayne yang merupakan ayah Bruce Wayne adalah Batman.

Ada banyak plot twist dalam cerita komik Flashpoint. Salah satunya tentu saja tentang bagaimana Thomas Wayne menjadi Batman setelah Bruce terbunuh. Ada juga Martha yang tak bisa lepas dari kesedihan karena kematian Bruce dan membuatnya berubah menjadi Joker.