Bangga Jadi Orang Indonesia, Via Vallen Pilih Garap Lagu Berbahasa Jawa

JAKARTA - Pedangdut Via Vallen meraih popularitas yang luar biasa dengan menyuguhkan warna baru di industri musik dangdut. Wanita asal Surabaya, Jawa Timur itu datang lewat musik bergenre dangdut koplo. Bukan hanya itu saja, Via juga mulai meviralkan lagu-lagu jawa yang diselipkan di album perdananya.

Sukses keras hingga menduduki tangga lagu selama beberapa pekan dengan Sakit Sakit Hatiku, Via konsisten untuk terus mempopulerkan lagu jawa. Tindakan yang dilakukan wanita 26 tahun itu terjadi bukan alasan.

Menurut Via, budaya jawa sejatinya bisa diangkat lewat sebuah lagu. Dengan demikian secara tidak langsung, budaya hingga bahasa jawa dapat terus dilestarikan.



"Via sendiri ngerasa lagu jawa harus bener-bener keangkatlah. Jadi biar-biar orang yang enggak tahu Jawa, jadi tahu lagu Jawa. Tujuan Via di situ. Jadi enggak mau tinggalin lagu Jawa," katanya saat dijumpai di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (7/8/2017).

Terlepas dengan itu semua, Via juga bermimpi menjadikan orang-orang jawa bangga dengan budaya-nya. Pasalnya, ia menilai banyak warga yang berasal dari Jawa tinggal di Jakarta sering tidak percaya diri dengan gaya bicaranya yang terkesan 'medok'.



Tentu Via merasa gemas. Oleh sebab itu, sebagai seorang penyanyi asal Jawa, Via berharap dengan lagu-lagu yang dibawakannya nanti dapat memotivasi banyak orang agar lebih bangga terhadap sukunya.

"Passion tujuan Via sendiri itu kepingin gini loh. Via ngerasain sendiri di Ibu Kota orang jawa tuh kayak, bukannya mengkotak-kotanan suku apa pun itu. Via sebagai orang jawa yang berada di Jawa berteman dengan berbagai macam suku. Banyak temen dari Jawa tinggal di sini tuh malu. Terus mereka tuh kayak jadi orang jawa itu malu. Dia malu sendiri karena medok (ngomongnya)," jelasnya.



"Yah orang jawa emang bahasanya begitu. Cuma Semua orang tuh dinilai kayak 'ih ndeso, kampung, orang jawa kampung'. Lahhh. Jadi kayak gimana yah ngerasa termotivasi sendiri. Kenapa sih kok orang jawa digituin banget. Aku ngerasa begitu. Dari situ aku tuh bener-bener, wah pokoknya nih di sini aku bener-bener ngangkatin lagu jawa. Gitu motivasinya," imbuhnya.

Tidak tumbuh kota di Ibu Kota, Via sendiri justru bangga dengan keadaannya kini. Bahkan demi terus melestarikan budaya Jawa, Via berencana memasukan beberapa lagu jawa di album keduanya nanti.



"Harus dong bangga. Makanya sampai engga mau ketinggalan lagu jawa yah sengaja kayak gitu. Via kepingin gini loh ini loh orang jawa jangan disepelekan," tutur Via.



"Soalnya temen-temen dari Jawa di sini juga malu, makanya ngomongnya 'elu gue'. Kalau Via sih kalau ketemu temen dari Jawa dia ngomong Indonesia, Via sih jawabnya pakai bahasa Jawa," tutupnya.