Via Vallen Viralkan Lagu Despacito Versi Koplo

Via Vallen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nama penyanyi Dangdut Via Vallen mendadak jadi buah bibir di kalangan netizen. Video Via saat menyanyikan lagu hits Despacito milik Luis Fonsi featuring Justin Bieber & Daddy Yankee di atas panggung menjadi viral dan jadi perbincangan di mana-mana.

Ditemui di komplek MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Via menanggapi aksi spektaulernya saat membawakan lagu tersebut. Maklum, wanita asal Surabaya, Jawa Timur itu menyanyikan Despacito dengan versi berbeda yakni dengan musik koplo.

Aransemen ulang Via menjadikan Despacito versi koplo ternyata menuai respon yang sangat positif. Oleh karena itu, pelantun tembang Sayang ini tentu berharap musik koplo pun bisa dinikmati oleh pecinta musik Mancanegara di masa depan.

"Tapi justru dengan versi koplo gimana yah responnya luar biasa. Jadi seneng, seneng bangetlah. Jadi secara enggak langsung kan lagu itu lagi hits banget, secara enggak langsung disitu kan ada musik koplonya. Itu secara enggak langsung Via ngenalin dangdut musik koplo ke Manacanegara, ke Internasional," ungkapnya kepada Okezone pada Senin (7/8/2017).

Menyanyikan lagu Despacito diakui Via bukanlah perkara yang mudah. Dengan hampir keseluruhan lirik berbahasa latin nyatanya sempat membuat Via kebingungan. Kendati demikian, Ia berusaha belajar dengan cara mendengarkan lagu Despacito secara berulang-ulang.

"Sebenarnya ini sih saya sendiri enggak ngerti bahasa latin. Cuma modal ngedengerin lagu aslinya terus ngikutin cara nyanyinya cuma itu aja. Bahasa inggris juga via enggak jago-jago banget," tuturnya lantas tertawa.

"Tapi tetap nyanyinya pakai lirik aslinya. Jadi yang versi ada Justin Biebernya, ada bahasa inggris dan bahasa latinnya juga," imbuhnya.

Awal mula Via meremix Despacito menjadi koplo sejatinya terjadi tanpa disengaja. Salah satu kenalannya, meminta wanita bernama lengkap Maulidi Octavia itu bernyanyi Despacito untuk tampil off air.

Walaupun mengalami kesulitan diawal, Via akhirnya mampu membawakan lagu tersebut secara fasih meski pernah membawa kertas berisikan lirik lagu di atas panggung.

"Awalnya kesulitan banget. Jadi Via tuh pas dapet lagu itu dikasih sama temen kerja. Pas waktu itu dia bilang, 'Via kamu bawain lagu ini aja. Lagu ini lagi terkenal.' Aku mikirnya, 'aku bisa enggak yah nyanyi lagu ini.' Pas liat liriknya emang panjang banget kan. Sanggup enggak sanggup Enggak," cerita Via.

"Jadi awal-awal nyanyi itu bener-bener pake kertas di panggung. Bawa coret-coretan lirik lagu. Terus nyanyinya sembari baca. Nah lama kelamaan apal. Yah secara enggak sengaja gitu. Padahal awalnya masa sih bisa ngapalin ini. Karena terbiasa ngebaca lama-lama hafal sendiri," tutupnya.