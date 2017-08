Mirip J-Lo, Wanita Berotot Ini Raih Banyak Follower

SEORANG gadis yang berasal dari Houston, Amerika Serikat kerap disebut netizen sangat mirip dengan Jennifer Lopez (J-Lo), aktris dan penyanyi asal negeri Paman Sam,



Gadis tersebut bernama Janice Garay yang memiliki bentuk fisik dan wajah yang sangat mirip dengan J-Lo. Dalam berapa angle, Janice terlihat memiliki tulang pipi dan rahang yang seolah duplikat dengan mantan istri dari Marc Anthony tersebut.



Begitupula keindahan rambutnya pun mirip J-Lo yang memulai karir sebagai penari latar New Kids On the Block pada 1990-an. Yang cukup membedakan Janice dengan J-Lo adalah, tubuhnya memiliki otot yang besar dibandingkan J-LO. Maklum saja, Janice merupakan binaragawati yang aktif berolahraga.





Melalui akun instagram @jayfromhouston, Janice kerap memamerkan otot biceps dan tricepsnya, serta perut sixpacknya.



Namun, tetap aja netizen lebih fokus pada kemiripannya dengan J-Lo. "J-LO twin," ujar seorang netizen dengan nama akun @carladevas. "Are you J-LO stunt double," ujar netizen lainnya yang bernama @alexpeairs.



Janice saat ini telah memiliki 146 ribu follower yang sebagian memberikan komentar mengenai kemiripannya dengan J-Lo. Hal itu juga yang membuat sejumlah media asing mewancarai Janice.