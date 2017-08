Daebak! Musim Terbaru Three Meals a Day Raih Rating Fantastis

Three Meals a Day. (Foto: tvN)

SEOUL - Acara varietas Three Meals a Day: Sea Ranch kembali menyapa pengemarnya dengan torehan membanggakan. Pada episode perdana yang tayang pada 4 Agustus 2017, di tvN, acara besutan sutradara Na Young-seok itu mengumpulkan rating rata-rata sebesar 10,6 persen.



Untuk TV kabel seperti tvN, torehan di atas 10 persen terbilang sukses besar. Pasalnya, rating TV kabel 2-3 kali lebih kecil dibandingkan saluran televisi utama, seperti KBS, SBS, dan MBC.

Selain itu, Three Meals a Day: Sea Ranch juga membukukan rating rata-rata sebesar 6,4 persen dengan titik puncak 8 persen pada penonton berusia 20-40 tahun. Hal ini membuat acara ini menjadi program yang paling banyak ditonton masyarakat di rentang usia tersebut.

Lalu apa yang menarik dari musim terbaru acara yang kembali memasangkan Lee Seo Jin, Eric Shinhwa, dan Yoon Kyun-sang sebagai bintang utamanya tersebut? Menurut Na, ada dua hal yang coba ditawarkan acara ini pada musim terbarunya.

Pertama, Three Meals a Day; Sea Ranch akan lebih berfokus pada bagaimana ketiga bintangnya bisa bersantai dan menikmati musim panas, ketimbang bekerja untuk bertahan hidup. "Hasilnya, aku melihat Seo Jin begitu menikmati hidupnya di pedesaan. Dia perlahan belajar memasak untuk diri sendiri dan memakannya dengan nikmat," katanya.



Kedua, kejutan tak terduga. Ada banyak kejutan yang diberikan sutradara Na untuk Seo Jin, Eric, dan Kyun Sang pada musim ini. Kali ini, ketiga bintang Three Meals a Day itu diizinkan untuk menggunakan kulkas untuk menyimpan makanan selama musim panas. Pada musim-musim sebelumnya, kulkas menjadi item yang haram digunakan pada acara ini.



Jackson, kambing lokal yang tampil pada musim pertama acara ini, juga kembali menjadi peliharaan ketiga bintang Three Meals a Day. Kejutan lainnya, Na lebih royal dalam mendatangkan bintang tamu.

Apabila dalam musim-musim sebelumnya Na mendatangkan bintang tamu jelang episode terakhir, kali ini dia mengubah strateginya. Pada episode perdana, dia memberi kejutan kepada tiga bintang Three Meals a Day dengan mendatangkan aktris Han Ji Min.

Tak perlu waktu lama bagi Ji Min untuk menghidupkan suasana, karena ia berteman dekat dengan Eric dan Seo Jin. Ia juga tak menemukan kendala untuk mendekati Kyun Sang, bintang termuda yang tampil bersama dua ekor kucingnya dalam acara tersebut.



Melansir Soompi, Lee Je Hoon akan menjadi bintang tamu selanjutnya dalam acara tersebut. Hal itu diamini oleh Saram Entertainment, selaku agensi bintang Signal tersebut. "Benar, dia akan tampil sebagai bintang tamu dalam Three Meals a Day. Dia telah merampungkan syuting bersama tiga bintang tetap acara itu pada akhir Juli silam," ungkap agensi tersebut.