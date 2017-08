CELEB STORY: Kenali Lebih Dekat Peter Sudarso, Bintang Tampan Power Ranges Biru Asal Indonesia

JAKARTA– Talenta-talenta Indonesia semakin menuai rasa bangga bagi masyarakat Tanah Air. Sebut saja Joe Taslim, Iko Uwais, Anggun C. Sasmi, dan lainnya. Satu lagi nama talenta muda yang tak boleh dilewatkan yaitu Peter Sudarso.

Pria berusia 26 tahun ini dikenal sebagai pemeran Power Rangers biru dalam serial Ninja Steel (2017). Ia menggantikan posisi sang kakak Yoshi Sudarso dengan posisi yang sama pada serial Dino Charge.

Baru-baru ini, ia berkesempatan untuk pulang kampung ke Jakarta untuk bertemu para penggemar Power Rangers dalam gelaran Pop Con Asia 2017 pada 5-6 Agustus 2017 di JCC Senayan, Jakarta Selayan, yang juga akan dihadiri oleh sang kakak dan Walter Jones dari Mighty Power Rangers Black.

Empat Kali Audisi, Mimpi Masa Kecil Jadi Power Ranges Akhirnya Terwujud

Siapa sangka, menjadi Power Rangers bukan sekedar mencari pekerjaan dan meluapkan hasrat menjadi aktor bagi Peter. Ia mengungkapkan bahwa menjadi tokoh tokosatsu itu adalah mimpinya sejak kecil.

“Siapa sih yang waktu kecil enggak nonton Power Rangers? Kalau kalian nonton Power Rangers, mau jadi Power Rangers.When you're growing up it's such an honour to watch it and coming. It’s always to be my dream to be an actor and always to dream Power Rangers,” ujar Peter saat dijumpai di Hotel Sultan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Tak mudah bagi pria kelahiran 20 Agustus 1990 tersebut untuk mewujudkan impiannya. Ia sempat gagal dalam tiga kali dan tiga serial Power Rangers, serta bahkan didahulukan oleh sang kakak Yoshua yang dapat peran Ranger Biru di ‘Dino Charge’.

“Pertamanya saya audisi untuk ‘Power Rangers Mega Force’ dan jugai don't get that one. Tapi mereka demen saya dan minta audisi lagi untuk ‘Power Rangers Super Mega Force’, audisi lagi. Tapi enggak dapat lagi. Saya audisi sama si Yosh juga,I made it all ‘till the endtapi enggak dapat juga,” curhatnya.

Meski sempat patah semangat, Peter akhirnya bisa mewujudkan impiannya dalam serial Ninja Steel. Dukungan dari sang kakak pun membuatnya kembali bersedia untuk ikut audisi.

“And Ninja Steel came up, pertamanya saya enggak mau audisi buat ‘Ninja Steel’ karena saya udah coba tiga kali.I don't know how to do it. Tapi Yoshbe like'coba aja-coba aja'and i did it and i got it.So, over allempat kali audisi,” tandasnya.

Selama membintangi peran Rangers Biru, ia mengaku tak mengalami adanya cedera pada tubuhnya dalam setiap adeganaction. Ia mengaku tak piawai dalam adegan action dan mendapat pemeran pengganti.

“Tidak ada (cedera). Karena saya enggak lakukan sendiri, ada stunt khusus. Saya enggak bisa lakukan susah,” pungkasnya.

Pria kelahiran Jakarta tersebut mengungkapkan baru saja menyelesaikan syuting pada dua bulan lalu. Setelah impiannya menjadi Power Rangers terwujud, ia mengaku masih belum tahu apa yang akan ia lakuan kedepannya nanti.

“Pertamanya sih after i got it i was like what now? If you want something for long time, you don't think about getting it. You just think it would be nice if i can get it. Jadinya abis saya dapat Power Rangers I did'nt know what's now (and) what's next,” pungkasnya.

Bareng Kakak Yoshi Sudarso Jadi Rangers Biru

Seperti pernyataan sebelumnya, perjuangan Peter dalam mengikuti audisi Power Rangers tak lepas dari dukungan sang kakak Yoshi. Kakaknya lolos audisi pada serial Dino Charge sementara dirinya menggantikan posisi Yoshi untuk Ninja Steel sebagai Ranger Biru bernama Preston.

Meski sepak terjang Yoshi telah selangkah lebih maju darinya seperti menjadi stuntman tokoh yang diperankan Lee Ki Hong untuk The Maze Runner (2014). Peter tak merasakan adanya persaingan dengan sang kakak.

Baginya, apa yang ia dan Yoshi lakukan adalah saling membantu saudara.

"Bukannya bersaing, bukan competition. Kita, saya dan Yosh more like a partner. Kalau dia enggak dapat audition, saya enggak dapat audition, saya be like 'boleh enggak kokonya saya ikut juga?' kalau Yosh audition tapi enggak dapat 'bole enggak adik saya ikut juga' dan it works. Karena kita harus bantuin each other kan?" pungkasnya.

"In this world you have to help each other, you have to help people around you. So, that's the way," tutupnya.

Jadi Pegagum Joe Taslim

Sepak terjang aktor Joe Taslim menarik perhatian Peter. Ia pun berkesempatan untuk bertemu langsung ditengah proses syuting film yang dibintangi oleh kakaknya, Yoshi, dan Ario Bayu.

"I just wanna said that i met Joe yesterday. He's such a NICE guy, REALLY REALLY COOL guy. Dan dia punya teman lagi kerja sama koko saya Yosh di Buffalo Boys," tandas Peter.

Tak tanggung-tanggung, ia pun bermimpi untuk bisa beradu akting dengan Joe suatu saat nanti. Bukan tanpa alasan, latar karier Joe menjadi ketertarikannya.

"Joe Taslim. Karena dia he's mixed both world. Dia lakukan di sini, hollywood dan Asian market," tambahnya

Kangen Indonesia

Kehadiran Peter ke Indonesia tak lain adalah untuk menghadiri acara jumpa fans bersama penggenar Power Rangers. Selain itu, ia mengaku bangga bisa mendapat sambutan hangat di tanah kelahirannya.

"Well, ini fan meet yang pertama yang gede. Karena saya dua tahun lalu fan meet sama si Yosh di each other countries fans it's excited. Saya dari Indonesia juga, saya anak Indonesia. It's really nice to know better my people and I got support to comeback home," ujarnya.

Selama 20 tahun menetap di Amerika Serikat membuat momen kali ini sebagai pengobat rindu dan pulang kampung.

Selain kehangatan masyarakat Indonesia, pria kelahiran Jakarta tersebut mengaku rindu dengan makanan Indonesia yakni bakmi dan sate babi.

"Of course (rindu Indonesia), I haven't been back home dua tahun dan juga makanan di sini enak sekali. I miss the food and the people. Indonesian people is just so warm. You know ... it's verry good," tambahnya.