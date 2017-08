Kai Joged Heboh demi Rayakan Ulang Tahun Fans EXO

SEOUL - Para personel EXO tengah berbahagia pada 5 Agustus kemarin lantaran merayakan hari ulang tahun para fans yang biasa disapa EXO-L di usia 3 tahun. Sejumlah unggahan perayaan dilakukan oleh hampir seluruh personel yang memiliki media sosial.

Dalam akun Twitter resmi EXO turut mengunggah sebuah video singkat yang menunjukkan kebahagiaan kedelapan personel usai tampil dalam acara SMTOWN di Hong Kong. Satu per satu mengungkapkan rasa bahagia mereka dan ucapan kepada para fans.

Ekspresi paling bahagia ditunjukkan oleh Kai yang heboh berjoged ria ke hadapan kamera sambil menyanyikan lagu 'Selamat Ulang Tahun' dalam bahasa Korea.



"Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun EXO-L, selamat ulang ahun," nyanyi Kai dengan lantang sambil berjoged dan digoda personel lain.

"Selamat telah berusia tiga tahun, dan aku berharap kita bisa bersama dalam waktu yang panjang," ujar mantan kekasih Krystal 'f(x)' tersebut.



"Ini seperti baru kemarin kalian lahir," ujar Baekhyun.



"Kami ingin merayakan ulang tahun ke 30, 300 dan 3000 juga," kata Chanyeol.



"Aku harap kalian semua selalu sehat," ujar D.O.



"Terima kasih telah bersama kami selama tiga tahun terakhir dan teruslah bahagia," ujar Chen.



"EXO-L, kalian semua umurnya 3 tahun sekarang, kan? Kami semua 5 tahun. Jadi, panggil kami oppa," tambah Xiumin.

Tak ketinggalan Lay yang turut memberikan ucapan melalui akun Instagram pribadinya. Meski saat ini ia absen dalam masa promosi bersama EXO dan sibuk dengan keigiatan di tanah kelahirannya China.



"Aku ingin mengatakan bahwa anaku (album) yang kedua sangatlah keren. Terima kasih EXO-L. Selamat ulang tahun yang ke-3," ujar Lay sembari memamerkan lagu ciptaannya di sebuah studio.



Sementara itu, EXO baru saja meluncurkan album terbaru bertajuk The War dengan single Ko Ko Bop. Mereka juga akan memeriahkan acara Music Bank in Jakarta pada 3 September 2017 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat bersama B.A.P, GFRIEND, NCT 127, Park Bo Gum dan Irene 'Red Velvet'. Demikian seperti dilansir Soompi.