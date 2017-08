OKEZONE CHART K-POP: Pasca-Rilis EXO Berjaya dengan Ko Ko Bop di Tangga Lagu

JAKARTA - Ajang comeback boyband EXO dengan album The War di industri K-Pop menuai respon yang positif. Grup besutan SM Entertainment itu berhasil merajai berbagai tangga lagu Korea Selatan dengan single lagu teranyar berjudul Ko Ko Bop.

Di posisi kedua ada Nuest W yang bertengger manis dengan lagu If You. Berkat kesuksesan para personelnya dalam ajang Produce IOI season dua, Nuest W tampil berjaya di comeback terbaru setelah gagal berkali-kali di beberapa tahun silam.

Mengikuti sang senior EXO, Red Velvet pun naik peringkat ke posisi ketiga dengan lagu Red Flavor. Dengan demikian, girlband lima anggota itu berhasil melengserkan posisi Heize dengan lagu andalannya, You, Cloud, Rains.

Lebih lanjut, berikut chart musik K-Pop selama sepekan sebagaimana dilansir dari Gaon.

1. EXO - Ko Ko Bop

2. Nuest W - If You

3. Red Velvet - Red Flavor

4. Heize - You, Cloud, Rains

5. Zico - Artist

6. Akmu - Dinasour

7. Heize - Don't You Know

8. Blackpink - As If Its Your Last

9. Mamamoo - Yes I Am

10. Bolppalgan4 x 20 Years of Age - We Loved