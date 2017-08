Hanya Butuh 2 Hari, Dua Single Baru WINNER Ditonton Lebih dari 2,5 Juta Kali di YouTube

SEOUL - Pada 4 Agustus 2017, WINNER, boy band besutan YG Entertainment, kembali merilis album single bertajuk 'Our Twenty For'. Ini merupakan album kedua yang dirilis WINNER, setelah empat bulan lalu melepas 'Fate Number For' ke pasaran.

Melihat nama album baru WINNER tersebut, tampaknya grup ini sedikit terobsesi dengan angka 4. "Untuk proyek 'Fate Number For', kami dalam tahap mencoba menerima kenyataan bahwa saat ini kami hanya tersisa empat personel," kata Kang Seung-yoon, leader WINNER seperti dilansir dari Korea Herald. Seperti diketahui, Nam Tae Hyun hengkang dari WINNER pada 25 November 2016.

Album single 'Our Twenty For' terdiri dari dua track: LOVE ME LOVE ME dan ISLAND yang dirilis di YouTube pada 4 Agustus 2017. Hari ini (6/8/2017), dua hari setelah dirilis, LOVE ME LOVE ME sudah ditonton 2.696.578 kali dengan 226.789 like. Sementara ISLAND dengan musik yang lebih menghentak mendapatkan 2.859.316 view dengan 258.491 like.

Belum lama ini, dalam wawancara bersama penggemarnya melalui aplikasi V Live dari Naver, WINNER berbicara tentang album baru dan harapan mereka di masa depan. "Sangat menyenangkan bisa kembali comeback hanya dalam jangka waktu 4 bulan. Aku ingin (WINNER) lebih aktif berpromosi. Kalau bisa, aku malah ingin kami kembali comeback Desember mendatang" kata Kim Jin Woo, personel WINNER seperti diwartakan Soompi.

Namun ketika ditanya lagu mana yang paling mereka sukai dari album baru tersebut, Song Mino berujar, "Ibuku lebih suka ISLAND. Dia bilang, 'Nak, lagu ini cocok untukku.' Kalau aku pribadi, lebih suka LOVE ME LOVE ME." Sementara Kang Seung Yoon mengaku menyukai keduanya. "Aku tak mau membuat satu lagu terlihat lebih baik dari lainnya. Aku lebih suka mereka disandingkan," katanya.

Berbicara tentang harapan, masing-masing personel WINNER ternyata memiliki keinginan berbeda. Lee Seung Hoon misalnya, memiliki tiga keinginan unik: memakan 100 mangkok Abura Soba, menonton Piala Dunia di negara perhelatan, hingga memiliki tubuh seperti Choo Sung Hoon.

Sementara Kim Jin Woo memilih bermain dalam film noir, lebih sehat, membeli properti, dan menggelar tur dunia sebagai keinginan terpendamnya. Sementara wish list Song Mino meliputi: membeli rumah, memiliki mobil, menghasilkan USD8,8 juta per tahun, dan merilis album epik.

Kang Seung Yoon berharap WINNER menuai sukses besar, melakukan tur dunia, menjadi pribadi yang lebih santai, mengeluarkan album solo, dan lebih sering bepergian ke luar negeri.