Demi Dua Proyek Akting, Lee Jong Suk Resmi Tunda Wajib Militer

SEOUL - Aktor Lee Jong Suk ternyata serius dengan keinginannya untuk menunda tugas wajib militer (wamil). Setelah mengungkapkan niatnya itu minggu lalu, pekan ini artis YG

Entertainment itu mengumumkan, resmi mengundur jadwal wamil.



Seperti diberitakan sebelumnya, penyebab Jong Suk menunda wamil karena tengah menjalani dua proyek akting. Aktor kelahiran 1989 itu merasa bertanggung jawab untuk ikut mempromosikan drama dan film tersebut.

BACA JUGA: Belajar Jadi Penjahat pun Rela Dilakukan Lee Jong Suk Demi...

"Lee Jong Suk menerima draft pemberitahuan dari pemerintah belum lama ini dan mempertimbangkan untuk ikut wamil. Tapi dia memutuskan untuk menundanya, karena merasa bertanggung jawab sebagai pemeran utama dalam drama dan film tersebut," kata juru bicara YG Entertainment seperti dilansir Soompi, Sabtu (5/8/2017).



YG Entertainment berharap publik bisa menerima keputusan Jong Suk tersebut. Agensi yang juga menaungi BIGBANG dan BLACKPINK ini, tak ingin sang aktor dihakimi dan mendapat kritik karena menunda tugas kenegaraan dengan alasan pekerjaan sebagai selebriti.

BACA JUGA: Tolak Tawaran Film Witch, Lee Jong Suk Siap Jalani Wamil

"Kami meminta pengertian kalian dengan pikiran terbuka sampai saat itu datang. Dan kami ingin berterima kasih untuk dukungan kalian sehingga Lee Jong Suk bisa menyapa semua orang dengan proyek yang bagus selama sisa waktunya," imbuhnya.



Sadar jika keputusannya bisa menuai pro dan kontra, Jong Suk pun langsung meminta maaf. Bintang drama fantasi W ini mengisyaratkan akan langsung menjalani wamil begitu tugas promosi drama dan filmnya rampung.

BACA JUGA: MOVIE FACT: Bersiap Wamil, Lee Jong-suk Wariskan Lima Drama Populer untuk Fans

"Aku merasa bersalah karena jadwal wamilku lebih telat dibandingkan warga seumuranku. Tapi aku akan bekerja keras untuk memenuhi tugas militerku sebagai warga Korea setelah menyelesaikan pekerjaanku," janjinya.

Ia mengakhiri janjinya dengan mengatakan, "Aku akan memastikan untuk menyapa penggemar terlebih dahulu, sebelum jadwal wamilku tiba."

Saat preskon film VIP minggu lalu, Jong Suk sempat menyebutkan alasan lain yang mendorongnya untuk menunda wamil. Kala itu, ia mengutarakan keinginannya untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana yang diambilnya sejak tahun lalu.



BACA JUGA: Ups, Suzy Ketahuan Like Foto Lee Jong Suk

Jong Suk sejatinya diharuskan mengikuti wamil pada 10 Agustus 2017. Namun karena pengajuan penundaan, belum diketahui kapan sahabat karib Kim Woo Bin itu akan mulai masuk barak militer.



Sementara untuk drama dan film yang dimaksud, kebetulan saat ini Jong Suk memang punya dua proyek akting yang akan tayang. Pertama, adalah film VIP yang dijadwalkan rilis di bioskop Agustus ini. Kedua, drama When You Were Sleeping yang dijadwalkan tayang September mendatang.

BACA JUGA: Lee Jong Suk Selamatkan Kucing Terlantar

VIP merupakan proyek layar lebar pertama yang mana Jong Suk berperan sebagai tokoh antagonis. Di film tersebut, dia dipercaya untuk menghidupkan karakter anak seorang pria Korea Utara. Gwang Il (Jong Suk) diduga sebagai pembunuh berantai yang melakukan aksinya di berbagai negara.



Sementara When You Were Sleeping adalah drama terbaru Jong Suk setelah sukses dengan W tahun lalu. Di drama ini, Jong Suk beradu akting dengan Suzy miss A. Drama romantis tersebut berkisah tentang seorang gadis yang bisa melihat masa depan lewat mimpi.