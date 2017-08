Lama Tak Terdengar, Diam-Diam Ayu Hastari Sudah Hamil Besar

JAKARTA - Pasca menikah dengan dengan Ryoichi Adityo Hutomo pada 26 September 2016 di Bali, Ayu Hastari ternyata kini tengah mengandung buah cinta mereka yang pertama.

Sama halnya dengan pernikahannya yang tak tercium, kehamilan pesinetron 28 tahun tersebut juga tak terdengar, dan kini sudah menginjak usia kandungan 8 bulan.



Melalui foto-foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, Ayu mengungkapkan kebahagiaannya mengandung anak pertama. Bahkan ia pun sudah menyiapkan nama yang berinisial K untuk buah hatinya nanti.

"Well.. Not everyday of pregnancy is easy, but everyday brings me closer to you my lil tomatoπŸ πŸ‘ΆπŸ» πŸ“Έ by papichi @ryoichihutomo #maternityshoot #BabyK #liltomato #babybump #pregnancymood," tulis Ayu pada keterangan foto.

"So excited to meet this lil love who is half me and half the one i love.. πŸ‘ΆπŸ»πŸ’™πŸŒˆ," tulisnya lagi pada foto yang lain.

Melalui unggahan foto-foto kehamilan Ayu, netizen pun tak menyangka kalau kini dirinya tengah mengandung anak pertama. Serta tak sedikit pula yangΒ memberikan ucapan selamat dan memuji paras mantan kekasih Ryan D'Masive tersebut.

"Aahhh cantik kakak😍😍😍😍 semoga debay sama mamanya sehat2 selalu sampai lahiran nantiπŸ˜‡πŸ˜‡πŸ˜˜πŸ˜˜πŸ˜˜ @ayuhastari," tulis komentar akun @ranifebrica.

"Ternyata sudah nikah pantas nggap pernah nongol di TV lg selamat ya atas kehamilan," timpal akun @arniz_pink88.