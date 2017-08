Garap Album ke-9, Eminem Isyaratkan Bakal Pensiun Dini

LOS ANGELES - Awal Juli 2017, Spins mengabarkan, bahwa rapper kontroversial Eminem tengah menggarap album terbarunya. Ini akan menjadi album rekaman kesembilan Eminem, setelah sempat merilis The Marshall Mathers LP 2pada 2013.

Rumor tentang album tersebut, awalnya dibocorkan oleh sumber anonim di sebuah situs hiburan, Reddit. Sumber tersebut mengatakan, album yang belum bernama itu akan memiliki 21 lagu, termasuk Bulletproof, Everyday, dan Success.Meski belum ada pengumuman resmi dari Eminem terkait karya terbarunya, namun album itu diprediksi akan dirilis pada Oktober mendatang, bersamaan dengan ulang tahun ke-45 Eminem.

Kejutan lainnya, Eminem akan menampilkan sejumlahkolaborasiapikdengan sejumlah musisi tenar, seperti Adele, Dr.Dre, 2Chainz, TheWeeknd, serta Vince Staples. Tak sampai di situ, Nicki Minaj, Lana DelRey, Imagine Dragons, dan 50Cents juga dikabarkan akan berkolaborasi dengannya dalam album baru tersebut.

Namun sayang,ada kabar buruk yang menyelubungi pengerjaan album baru Eminem tersebut.Melansir Blasting News, pelantun Lose Yourselftersebut dikabarkan akan mundur dari dunia hiburan setelah merilis album kesembilannya.

Sebenarnya petunjuk terkait rencana pensiun dini penyanyi 44 tahun itu disisipkannya dalam film dokumenter Partners in Rhyme: The True Story of Infinite. Film biografi tersebut menampilkan perjalanan Eminemmenjadi salah satu rapper paling populer di dunia. Dikisahkan bagaimana Eminem yang kala itu masih berusia 20 tahun merekam sebuah lagu hingga merilis Infinite, album debutnya pada 1996.

Pemilik nama asli Marshall Bruce Mathers III itu mengatakan, berbagai tantangan hidup yang dialaminya mengajarkan ia satu hal: jangan pernah pedulikan pendapat (buruk) orang lain tentangmu.Eminem menambahkan, dia bekerja sangat keras untuk bisa menggapai mimpidan meninggalkan semua orang yang memandang rendah dirinya.

Selain rencana album baru, berita baik lainnya dari Eminem adalah album Curtain Call: The Hits yang sukses bercokol di Billboard Hot 200 selama 350 minggu. Dengan begitu, album yang dirilis pada 6 Desember 2005 itumenjadi album dengan periode terlama yang pernah menghuni Billboard.

CurtainCall:TheHitsbukan satu-satunya album Eminem yang berhasil masuk tangga album Billboard. The Eminem Show yang dirilis pada 2002 bahkan sukses bertahan selama 329 minggu di Billboard 200. Sementara album Recovery yang diluncurkan pada 2010 bertahan selama 288 minggu di Billboard 200.