FOTO: Demi Kesehatan Kandungan, Rinni Wulandari Rajin Makan Toge

JAKARTA - Penyanyi Rinni Wulandari kini tengah diselimuti rasa bahagia lantaran sedang mengandung anak pertama hasil buah cintanya dengan Jevin Julian.

Memasuki usia kandungan 11 minggu, wanita 27 tahun tersebut diberi tumpeng yang dicampur dengan toge yang banyak oleh sang suami, seperti yang terlihat pada keterangan foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini mengaku tidak menyukai toge, namun demi kesehatan calon jabang bayi dalam kandungannya, Rinni pun rela memakan toge tersebut.

"Jevin bilang 'tumpeng pertama untuk istri plus dikasih toge yang banyak'. Jujur aku dari dulu enggak suka toge, kecuali toge yang dijadiin asinan atau sudah dicampur sama tahu isi," tulisnya.

"Tapi semenjak hamil makanan yg aku ga suka tapi kalo kandungannya bagus utk baby akan aku makan. Cerita dong gimana pengalaman ibu2 dalam menghadapi kehamilan yang pertama πŸ˜„," tambah Rinni.

Melihat keterangan foto yang Rinni tulis, netizen banyak yang langsung menceritakan mengenai bulan-bulan pertama kehamilan. Ada pula yang menyarankan kalau wanita asal Medan itu jangan terlalu capek, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein, dan juga meminum susu.

"Di trimester pertama harus extra jaga kesehatan jangan capek2 sama kalo dance juga jangan kayak biasanya kak masih rawan,dan makanan kalo sayuran mentah sebaiknya dihindari,sate kambing,ayam bakar dan sejenisnya kak nini...semoga bermanfaat @rinni_w," tulis komentar akun @renzibima.

"Banyakin makan sayur, daging juga utk protein, buah buahan dan kacang kacangan. Minum air putih yang banyak supaya air ketubannya gak kurang. Awal awal trimester jgn terlalu capek dulu, nini. Kl nanti gendernya perempuan, banyakin minum susu kedelai. Biar kulitnya putih dan bersih. Banyak banyak doa juga karena doa ibu hamil selalu dikabulkan. Enjoy your pregnancy, nini. All the best! β™₯," tambah akun @littleelephanie.