Sederet Informasi Jelang Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo

SEOUL – Sejak diumumkan Juli 2017, kabar rencana pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo tak pernah sepi peminat. Dalam berbagai kesempatan, baik media maupun fans selalu berusaha untuk mengorek lebih dalam tentang rencana pernikahan SongSong couple.

Untungnya, Song Joong Ki cukup bermurah hati dengan rajin membagikan informasi soal rencana pernikahannya. Dari semua informasi yang dibagikan Joong Ki selama beberapa minggu ini, ada lima hal yang bisa dicatat soal rencana pernikahan mereka.

Lima hal tersebut adalah:

1. Song Joong Ki Melamar Song Hye Kyo di Restoran Tokyo

Dalam suratnya untuk fans, Song Joong Ki mengungkap jika ia melamar Hye Kyo pada awal 2017. Menurut informasi yang didapat oleh Dispatch, Joong Ki melamar Hye Kyo pada bulan Januari. Seorang saksi membeberkan jika Joong Ki melamar Hye Kyo di restoran Jepang.

“Aku mendengar dari seorang teman yang bekerja di (restoran) Mapu jika SongSong couple dan staf mengunjungi restoran dan ada acara lamaran di situ. Song Hye Kyo menangis dan menunjukkan sebuah cincin ke anggota staf. Bukankah dia imut? Tak jelas apakah dia melamar hari itu tapi yang jelas acara lamarannya hari itu. Aku senang itu terjadi di Jepang,” kata narasumber.

2. Pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Akan Digelar Sederhana

Dilabeli sebagai Royal Wedding Korea Selatan, banyak pihak pasti berpikir jika pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo 31 Oktober nanti akan berlangsung mewah.

Apalagi dengan berbagai sponsor yang ditawarkan kepada kedua artis. Tapi nyatanya tidak demikian. Seorang sumber yang dekat dengan Joong Ki dan Hye Kyo mengatakan jika mereka menolak semua sponsor yang diberikan.

“Untungnya, kami menerima begitu banyak tawaran sponsor, tapi saat ini kami menolak semuanya,” ujar sumber.

3. Ok Joo Hyun Akan Menyanyi di Pernikahan SongSong Couple

Karena Joong Ki dan Hye Kyo terlibat cinta lokasi di Descendants of the Sun, banyak yang berharap pengisi soundtrack drama KBS itu akan bernyanyi di pernikahan mereka. Tapi sejauh ini, baru ada satu nama penyanyi saja yang dipastikan akan menyumbangkan suaranya di pernikahan Joong Ki dan Hye Kyo. Dia adalah Ok Joo Hyun.

Informasi itu didapat setelah penyanyi Lee Jung Hyun mengatakan jika Joong Ki menolak tawarannya untuk bernyanyi di pernikahannya. Saat itu, aktor kelahiran 1985 tersebut mengatakan jika sudah ada Ok Joo Hyun yang akan tampil di pernikahannya. Ok Joo Hyun diketahui adalah sahabat dekat Hye Kyo.

4. Belum Ada Rencana Bulan Madu

Well, dengan padatnya pekerjaan masing-masing, wajar jika Joong Ki dan Hye Kyo belum merencanakan bulan madu pasca-menikah nanti. Joong Ki sendiri mengatakan sampai sekarang belum memikirkan rencana honeymoon dengan sang calon istri karena pekerjaan mereka tak bisa ditinggal dalam kurun waktu lama.

“Aku tak berpikir kami bisa bepergian (untuk bulan madu),” ucap Joong Ki.

5. Langsung Kembali Bekerja Usai Menikah

Seperti disebutkan di poin sebelumnya, Joong Ki dan Hye Kyo memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat. Joong Ki mengatakan jika dia dan Hye Kyo sudah harus langsung syuting begitu mereka selesai syuting.

“Setelah menikah, kami akan langsung syuting. Kami berdua punya begitu banyak pekerjaan dan ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum syuting mulai,” papar Joong Ki.